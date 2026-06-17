СМИ: Руководители Volkswagen считают, что существование концерна находится под угрозой.

Согласно данным анонимного внутреннего опроса, проведенного среди высшего руководства Volkswagen, ситуация в концерне оценивается как значительно более острая, чем считалось ранее.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Результаты этого опроса показали, что из девяти опрошенных членов правления компании шестеро характеризуют нынешнее состояние автогиганта как «угрожающее существованию». Еще трое топ-менеджеров назвали его «напряженным», и при этом никто из респондентов не выбрал вариант «некритичное». Единодушие проявилось в другом: все девять участников опроса высказались за необходимость радикального пересмотра стратегии, особенно на рынках Китая и Северной Америки.

Эта беспрецедентная внутренняя оценка прозвучала на фоне недавних слабых квартальных отчетов брендов, входящих в концерн, и может свидетельствовать о глубоком системном кризисе в компании, которая долгие годы считалась символом немецкого автопрома, сообщает издание.