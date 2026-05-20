В Германии вторые сутки ищут граждан Румынии и Болгарии на месте обвала жилого дома.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В Гёрлице завершилась вторая ночь спасательных работ у трехэтажного дома вблизи вокзала, где вечером в понедельник сильный взрыв разрушил несколько квартир – гостевых апартаментов.

Утечку газа на месте несчастного случая удалось остановить, части жителей эвакуированных близлежащих домов позволили вернуться домой.

Предполагают, что под завалами находятся три человека. В пожарно-спасательной службе признают, что шансы найти пострадавших живыми уменьшаются, но "надежда умирает последней". На подмогу немецким спасателям приехали польские.

Стало известно, что среди пропавших – гражданки Румынии 25 и 26 лет, они прибыли в город как туристы и со времени взрыва не выходят на связь. Муж одной из них, тоже гражданин Румынии, на момент несчастья был в супермаркете, поэтому остался невредимым. Уцелели также двое гостей другой разрушенной квартиры, которые в то время были не в здании.

Еще один пропавший – 48-летний гражданин Болгарии, который прибыл в Гёрлиц по рабочим делам. Неизвестно, был ли он в доме на момент взрыва.

В МИД Румынии сообщили, что имеют от немецкой стороны подтверждение о том, что две румынские гражданки скорее всего под завалами. "Как и во всех подобных ситуациях, мы спросили, можем ли как-то помочь. Они говорят, что все необходимые ресурсы задействованы... Команда посольства Румынии в Германии и консульство на связи с органами власти и близкими пострадавших", – прокомментировала и.о. главы МИД Румынии Оана Цою.

Напомним, несчастный случай произошел около 17:30 18 мая. От взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обвалились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века вблизи железнодорожного вокзала Гёрлица.