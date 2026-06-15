Renault планирует разработать новый военный внедорожник
Французский автомобильный концерн Renault Group в партнерстве с оборонно-технологической компанией Thales приступил к разработке многоцелевого военного автомобиля.
Проект станет частью европейских усилий по перевооружению.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.
По информации автопроизводителя, новый проект объединит промышленный опыт Renault и современные европейские технологии защищенной связи. Совместными усилиями партнеры планируют создать многофункциональное транспортное средство, которое можно будет производить в сжатые сроки и с оптимальной себестоимостью.
Прототип автомобиля, который получил название 4 TROOP, презентуют на престижной оборонительной выставке Eurosatory вблизи Парижа.
Технические особенности 4TROOP и дроны на автомобильных конвейерах
Новый полноприводный автомобиль 4x4 оснащен гибридной силовой установкой и способен передвигаться по любому типу местности.
Транспортное средство разработано для выполнения следующих задач:
- Тактические миссии: разведка, координация действий военных подразделений, охрана чувствительных объектов и патрулирование территорий.
- Роботизированные комплексы: запуск и управление воздушными дронами и беспилотными наземными аппаратами непосредственно из машины.
- Питание оборудования: использование функции Vehicle-to-Load для обеспечения электроэнергией разнообразного военного снаряжения в полевых условиях.
Полномасштабное вторжение России в Украину и изменение внешней политики США вынудили европейские страны резко увеличить инвестиции в оборону. Поэтому военно-промышленный комплекс все чаще обращается к автоконцернам, которые имеют мощные конвейеры для быстрого наращивания выпуска техники.
Кроме этого проекта, Renault уже работает с французским производителем дронов Turgis Gaillard. Первый демонстрационный беспилотник должен подняться на воздух до конца этого года. Как отметил директор подразделения Renault Франсуа Прово, преимущество автопрома заключается в скорости – разработка занимает 12 месяцев вместо привычных для оборонки десятилетий. Собирают дроны на заводе в Ле-Мане с мощностью до 600 единиц в месяц.
Также концерн начал первые шаги в общих проектах с бельгийской оружейной компанией John Cockerill.