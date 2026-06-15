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delo.ua logodelo
15 Июня 2026, 22:00
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Renault планирует разработать новый военный внедорожник

Французский автомобильный концерн Renault Group в партнерстве с оборонно-технологической компанией Thales приступил к разработке многоцелевого военного автомобиля.

Renault планирует разработать новый военный внедорожник.
Renault планирует разработать новый военный внедорожник.

Проект станет частью европейских усилий по перевооружению.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

По информации автопроизводителя, новый проект объединит промышленный опыт Renault и современные европейские технологии защищенной связи. Совместными усилиями партнеры планируют создать многофункциональное транспортное средство, которое можно будет производить в сжатые сроки и с оптимальной себестоимостью.

Прототип автомобиля, который получил название 4 TROOP, презентуют на престижной оборонительной выставке Eurosatory вблизи Парижа.

Технические особенности 4TROOP и дроны на автомобильных конвейерах

Новый полноприводный автомобиль 4x4 оснащен гибридной силовой установкой и способен передвигаться по любому типу местности.

Транспортное средство разработано для выполнения следующих задач:

  • Тактические миссии: разведка, координация действий военных подразделений, охрана чувствительных объектов и патрулирование территорий.
  • Роботизированные комплексы: запуск и управление воздушными дронами и беспилотными наземными аппаратами непосредственно из машины.
  • Питание оборудования: использование функции Vehicle-to-Load для обеспечения электроэнергией разнообразного военного снаряжения в полевых условиях.

Полномасштабное вторжение России в Украину и изменение внешней политики США вынудили европейские страны резко увеличить инвестиции в оборону. Поэтому военно-промышленный комплекс все чаще обращается к автоконцернам, которые имеют мощные конвейеры для быстрого наращивания выпуска техники.

Кроме этого проекта, Renault уже работает с французским производителем дронов Turgis Gaillard. Первый демонстрационный беспилотник должен подняться на воздух до конца этого года. Как отметил директор подразделения Renault Франсуа Прово, преимущество автопрома заключается в скорости – разработка занимает 12 месяцев вместо привычных для оборонки десятилетий. Собирают дроны на заводе в Ле-Мане с мощностью до 600 единиц в месяц.

Также концерн начал первые шаги в общих проектах с бельгийской оружейной компанией John Cockerill.

Источник
delo.ua logodelo
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