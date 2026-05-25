Высокие затраты вынуждают автопром покидать Западную Европу.

Согласно анализу изменений в отрасли, западноевропейские заводы могут потерять около 5 миллионов автомобилей, сообщает profit.ro

Производство легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в Западной Европе к 2030 году сократится с 14,2 млн единиц (по сравнению с базовым 2015 годом) до 9,5 млн. Основной удар, пропорционально доле рынка, придётся на автопроизводителей, причём сильнее всего пострадает группа Volkswagen, занимающая около 25% рынка.

Уже в этом году объём производства лёгких автомобилей в Западной Европе составит около 9,7 млн единиц — это резкое снижение, практически нивелировавшее восстановление отрасли после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Представители аналитической компании S&P Global Mobility считают, что регион в ближайшее время может больше не вернуться к уровню производства в 10 миллионов автомобилей в год. Причина спада — не столько снижение спроса, сколько перенос производства ближе к рынкам сбыта.

В Европе этому способствовало усиление позиций стран Центральной и Восточной Европы, которые привлекли крупные инвестиции в автозаводы благодаря более низким затратам и выгодной логистике. На глобальном уровне производство также перемещается ближе к клиентам и под влиянием таможенных тарифов.

Наибольшие потери в процентном выражении ожидаются в Великобритании — минус 59%, затем следуют Бельгия (–51%), Германия (–41%) и Италия (–34%).

Однако в абсолютных цифрах больше всего потеряет Германия: с почти 6 млн автомобилей в год производство уже сократилось до 3,7 млн в 2025 году, а к 2030-му, по прогнозам, составит максимум 3,5 млн.

В Великобритании объём выпуска упал с 1,6 млн автомобилей до 750 тысяч в 2025 году, а к 2030 году ожидается снижение до 680 тысяч.

Среди автоконцернов крупнейшие потери понесёт Volkswagen: производство брендов группы в Германии снизится с 2,7 млн до 1,4 млн автомобилей. Базовая марка VW может потерять около миллиона машин — с 1,6 млн до примерно 600 тысяч. Именно поэтому руководство уже запустило программу закрытия заводов и сокращения персонала.

Автомобили, которые выпускались в 2015 году, не исчезли — значительная часть производства была перенесена в другие страны и регионы, чтобы снизить издержки или приблизиться к потребителям.

Mercedes-Benz также может сократить производство в Германии примерно на 350 тысяч автомобилей — с 1,1 млн в 2015 году до около 750 тысяч в 2030-м. Аналогичная тенденция прогнозируется для BMW и Audi.

Одной из стран с наименьшим снижением производства остаётся Испания, чему могут способствовать инвестиции китайских компаний в европейские автозаводы. Некоторые концерны, включая Stellantis, уже заявили о намерении делить производственные мощности с китайскими компаниями.