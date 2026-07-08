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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Июля 2026, 13:48
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СМИ: ЕС рассматривает введение налогов на авиабилеты и сахар для финансирования бюджета

Послы стран ЕС обсуждают возможности увеличения доходов блока для финансирования бюджета на 2028–2034 годы; среди вариантов – введение налогов на авиабилеты и сахар.

СМИ: ЕС рассматривает введение налогов на авиабилеты и сахар для финансирования бюджета.
СМИ: ЕС рассматривает введение налогов на авиабилеты и сахар для финансирования бюджета.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В ЕС продолжаются дискуссии о том, как увеличить доходы для финансирования нового восьмилетнего бюджета Евросоюза в размере 2 трлн евро.

Было предложено несколько идей относительно сборов, называемых новыми "собственными ресурсами", в частности налог на прибыль компаний, получавших государственные субсидии, повторное введение налога на финансовые операции и сбор для туристов, приезжающих из-за пределов ЕС.

Хотя дискуссии об общеевропейском налоге на авиабилеты не являются чем-то новым, ряд государств-членов уже облагают авиаперевозки в той или иной форме на национальном уровне, включая Австрию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Португалию и Швецию.

Во всем ЕС стандартные ставки налога на добавленную стоимость (НДС) колеблются от 17% до 27% и применяются к большинству товаров и услуг, однако авиабилеты освобождены от НДС на общеевропейском уровне. Если этот налог будет введён, он может вызвать противоречия и стать непопулярным среди европейских путешественников и авиакомпаний.

Европейская комиссия ранее предложила ввести общеевропейский налог на высокообработанные продукты питания с высоким содержанием жира, сахара и соли в рамках планов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта мера уже вводилась для увеличения доходов ЕС, пока не была отменена в 2017 году.

Комиссия, предложившая пошлины на табак, электронные отходы, выбросы углерода и парниковых газов, а также налог на прибыль предприятий для финансирования периода после 2027 года и восстановления экономики после пандемии COVID-19, призвала национальные правительства предложить альтернативы, чтобы попытаться выйти из тупика.

Ожидается, что предложенные новые источники дохода в совокупности будут приносить 66 млрд евро ежегодно в бюджет ЕС на 2028–2034 годы.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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