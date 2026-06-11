Кику: Ограничение дефицита бюджета может заблокировать инвестиции в инфраструктуру.

Эти сигналы включают снижение инвестиций, снижение бюджетных поступлений и ограничения, налагаемые соглашениями с внешними партнерами на дефицит бюджета, передает bani.md

Одной из проблем, которая может повлиять на развитие инфраструктуры, является ограничение дефицита бюджета, предусмотренное соглашениями, заключенными с Международным валютным фондом, заявил депутат Ион Кику в программе на Vocea Basarabiei.

«Мы ограничены дефицитом бюджета. Наша способность привлекать средства и заимствовать ресурсы для инвестиций в инфраструктуру зависит от этого показателя. У нас могут быть потенциальные кредиторы, но это ограничение не должно позволять нам брать эти деньги», — сказал депутат.

По словам Кику, данные Национального бюро статистики показывают, что инвестиции в экономику в первом квартале 2026 года сократились на 2,34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Депутат также обратил внимание на ситуацию на рынке труда, отметив, что уровень безработицы превысил 10-процентный порог, а также на динамику бюджетных поступлений.

«Если вы зайдете на сайт Министерства финансов, вы увидите, что в 2026 году мы накопим в государственном бюджете почти на 200 миллионов леев меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Кику.

Он подчеркнул, что ситуация тем более тревожна, учитывая, что бюджет на 2026 год был построен на более высоких прогнозах доходов, чем в предыдущем году.

По словам бывшего премьер-министра, доходы были бы еще ниже, если бы государство не получило дополнительных поступлений, связанных с повышением цен на топливо.

«Бензин и дизельное топливо значительно подорожали, и НДС, собранный с импорта этих товаров, принес дополнительные доходы. По нашим расчетам, это почти на миллиард леев больше. Однако в целом мы в минусе по сравнению с прошлым годом», — сказал депутат.

Ион Кику считает, что эти события отражают структурные проблемы в экономике, и утверждает, что властям следует провести углубленные дискуссии, чтобы выявить причины, по которым запланированное увеличение расходов и инвестиций не отражается на экономических показателях и бюджетных доходах.