Власти учли часть предложений оппозиции при подготовке налоговой политики на 2027 год.

По его словам, речь идёт, в частности, о введении нулевой ставки налога на реинвестируемую прибыль, а также о возврате акцизов в сельском хозяйстве. Обе эти инициативы включены в проект налоговой политики на будущий год, передает noi.md

Вместе с тем у оппозиции остаются серьёзные вопросы по поводу повышения НДС и возможных последствий этого решения для граждан.

Как отметил Игорь Додон, в условиях роста цен и снижения покупательной способности населения такие меры могут привести к дальнейшему увеличению уровня абсолютной бедности, который уже превышает 33%, а также усилить давление на наиболее уязвимые категории граждан.

«В ходе обсуждения проекта мы представим наше видение и собственные инициативы и предложения, направленные на защиту интересов людей и их поддержку», - заявил он.