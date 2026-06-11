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noi.md logonoi
11 Июня 2026, 17:04
620
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Власти учли часть предложений оппозиции при подготовке налоговой политики на 2027 год

Об этом сообщил председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон.

Власти учли часть предложений оппозиции при подготовке налоговой политики на 2027 год.
Власти учли часть предложений оппозиции при подготовке налоговой политики на 2027 год.

По его словам, речь идёт, в частности, о введении нулевой ставки налога на реинвестируемую прибыль, а также о возврате акцизов в сельском хозяйстве. Обе эти инициативы включены в проект налоговой политики на будущий год, передает noi.md

Вместе с тем у оппозиции остаются серьёзные вопросы по поводу повышения НДС и возможных последствий этого решения для граждан.

Как отметил Игорь Додон, в условиях роста цен и снижения покупательной способности населения такие меры могут привести к дальнейшему увеличению уровня абсолютной бедности, который уже превышает 33%, а также усилить давление на наиболее уязвимые категории граждан. 

«В ходе обсуждения проекта мы представим наше видение и собственные инициативы и предложения, направленные на защиту интересов людей и их поддержку», - заявил он.

Источник
noi.md logonoi
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