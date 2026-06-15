Власти обещают не сокращать расходы на дороги и инфраструктуру для уменьшения дефицита.

Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ, сообщает bani.md

По словам чиновника, уменьшение бюджетного дефицита поможет укрепить финансовую устойчивость государства и позволит правительству в будущем занимать средства на более выгодных условиях.

«Очевидно, что мы будем занимать меньше. Следовательно, в дальнейшем сможем привлекать займы более комфортно и на лучших условиях, поскольку финансовое положение государства станет более здоровым. Это также должно привести к снижению расходов на обслуживание государственного долга», — отметил министр.

Гаврилицэ подчеркнул, что после периода многочисленных кризисов Молдова должна вернуться к налоговым параметрам, соответствующим стандартам Европейского союза.

«У ЕС есть очень чёткие требования в отношении бюджетного дефицита. Мы преодолели все кризисы, и теперь должны сделать всё необходимое, чтобы удерживать дефицит в установленных пределах», — заявил он.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии сокращения дефицита на государственные инвестиции, министр отверг такую вероятность и подчеркнул, что инвестиции должны быть главным приоритетом бюджетных расходов.

«Нам необходимо изменить этот подход, который, к сожалению, нередко применялся раньше: сначала финансировались текущие расходы, а если что-то оставалось, средства направлялись на инвестиции. Инвестиции должны быть главным приоритетом», — пояснил глава Минфина.

По его словам, такой подход согласован в том числе с Международным валютным фондом, а цели по снижению дефицита не должны препятствовать реализации стратегически важных проектов.

«Целевые показатели дефицита не должны ограничивать нашу способность реализовывать приоритетные инвестиционные проекты», — подчеркнул министр финансов.

Власти считают, что сокращение бюджетного дефицита в среднесрочной перспективе позволит снизить стоимость заимствований и сохранить государственные инвестиции в качестве одного из основных двигателей экономического развития.

Бюджетный дефицит на 2026 год составляет 21 миллиард леев, что эквивалентно 5% ВВП. В рамках новой программы, согласованной с МВФ, власти обязались сократить его до 3,5% ВВП к 2029 году.