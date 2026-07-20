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eurointegration.com.ua logoeurointegration
20 Июля 2026, 18:03
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Смерть мужчины при задержании полицией в Италии вызвала протесты

В итальянском городе Болонья во время задержания полицией скончался мужчина, которого правоохранители прижали к земле – инцидент, зафиксированный на видео, вызвал уличные протесты и стал предметом расследования прокуратуры.

Смерть мужчины при задержании полицией в Италии вызвала протесты.
Смерть мужчины при задержании полицией в Италии вызвала протесты.

Абдеррахим Факир, предприниматель марокканского происхождения, руководивший небольшой компанией по уборке и перевозкам, скончался в воскресенье. По сообщениям итальянских СМИ, полицию вызвали из-за мужчины, который вел себя агрессивно и наносил ущерб автомобилю, передает eurointegration.com.ua

Видеозапись инцидента, снятая местным жителем и распространенная в Сети, заставила сотни людей выйти на протест, а также вызвала реакцию со стороны различных политических сил: оппозиционные политики требуют привлечения к ответственности, тогда как правительственная коалиция защищает причастных офицеров.

Как сообщает местная ежедневная газета Il Resto del Carlino, демонстранты скандировали антиполицейские лозунги и становились на колено с поднятыми кулаками: этот жест ассоциируется с движением Black Lives Matter, возникшим в США после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе в 2020 году.

На видео видно, как Факир лежит лицом к земле, пока двое полицейских удерживают его. Слышно, как он неоднократно зовет на помощь и задыхается, прежде чем его движения постепенно прекращаются.

Полиция Болоньи заявила, что передаст следствию видео с нагрудных камер офицеров, участвовавших в инциденте.

По данным СМИ, правоохранители вызвали экстренные службы после того, как вскоре после полудня прибыли в северо-восточный район Пиластро. Согласно сообщениям СМИ, полицейские пытались успокоить Факира, а после того, как он отреагировал агрессивно, применили перцовый баллончик и прижали его к земле, пытаясь надеть наручники.

"Они хладнокровно убили моего брата, я хочу справедливости", – заявила журналистам сестра Факира, Хадиджа, когда сотни людей в Пиластро вышли на улицы в воскресенье, а некоторые демонстранты скандировали лозунги против полиции.

Еще одна акция протеста должна была состояться в центре Болоньи в понедельник при поддержке мэра от левоцентристов Маттео Лепоре, профсоюза Cgil и других левых организаций.

Правая партия "Лига", входящая в состав правительства премьер-министра Джорджи Мелони, призвала к тщательному расследованию, однако заявила, что полицейские "исполняли свой долг", поскольку вмешались "по просьбе раздраженных граждан".

Внимание! Видео 18+

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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