Служба мониторинга климата: Июнь 2026 года побил температурные рекорды в Европе

Быстрая череда сильнейших тепловых волн, которые начались в мае, показывает: экстремальная жара в Европе уже не разовый эпизод, а всё более затяжная черта летнего сезона.

В этом году июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе и вторым по этому показателю в мире: температура, по данным европейской Службы мониторинга изменения климата "Коперник", превысила оценочный средний доиндустриальный уровень на 1,39°C, пишет euronews.com

Рекордная жара на суше совпала с самыми высокими за все время наблюдений июньскими температурами поверхности моря, что подчеркивает продолжающееся накопление тепла в климатической системе Земли, свидетельствуют опубликованная в четверг информация.

"В совокупности эти рекорды отражают состояние климатической системы, которая продолжает накапливать тепло. В результате мы наблюдаем все более интенсивные волны жары, постоянно теплый океан и растущие риски для людей, экосистем и инфраструктуры в Европе и за ее пределами", – сказала Саманта Бёрджесс, руководитель климатического направления в ECMWF.

Западная и Центральная Европа в конце июня пережили мощную волну жары, которая побила месячные и абсолютные температурные рекорды в ряде стран, включая Германию и Чехию. Этому событию предшествовала необычно сильная волна жары в мае, а вслед за ней в начале июля начался еще один эпизод, что демонстрирует все более устойчивую модель экстремальной летней жары.

Быстрая смена мощных тепловых волн показывает, что экстремальная жара больше не является разовым явлением, а превращается в все более продолжительную черту европейского лета.

Последствия не ограничились высокими температурами: засушливые условия во многих регионах Европы, особенно на Пиренейском полуострове, на юге Франции и в отдельных районах Восточной Европы, привели к росту числа природных пожаров, снижению уровня воды в реках и усилению риска засух, что подрывает производство продовольствия.

Профессор Оттмар Эденхофер, председатель независимого консультативного органа ЕС по климату – Европейского научно‑консультативного совета по изменению климата, – заявил, что достижение климатических целей ЕС на 2040 и 2050 годы с минимальными затратами требует "существенного сокращения выбросов во всех сферах экономики".

"Хотя сельское хозяйство добилось прогресса, масштаб и скорость сокращения выбросов пока недостаточны. В ближайшие годы сектору придется наращивать усилия, чтобы помочь добиться климатической нейтральности, защитить средства фермеров, поддержать сельские регионы и обеспечить продовольственную безопасность Европы на фоне продолжающегося изменения климата", – указал Эденхофер после публикации доклада в марте.