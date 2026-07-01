theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
nv.ua logonv
1 Июля 2026, 22:11
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений

Учёные зафиксировали новый тревожный рубеж. Температура поверхности океана достигла исторического максимума для июня, и это усиливает опасения относительно очередной волны экстремальной жары этим летом.

Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений.
Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений.

21 июня температура за пределами полярных регионов превысила даже аномальные показатели 2023 и 2024 годов. Об этом сообщила европейская служба Copernicus Climate Change Service, передает techno.nv.ua

Ученые предупреждают о серьезных последствиях. Новый пик температур повлияет на погодные условия, глобальный климат и морские экосистемы. Особенно тревожным является то, что это совпадает с начальной фазой явления Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, станет самым мощным за последние десятилетия.

Предыдущий рекорд для июня был установлен в 2023 году. Тогда учёные описывали тенденции словами «тревожные», «ужасающие» и «безумные» — настолько они выходили за рамки ожиданий. Этот рекорд предшествовал Эль-Ниньо и серии разрушительных глобальных волн жары, наводнений и штормов.

Теперь рекорд 2023 года побит. Значительная часть мира вновь фиксирует тревожный рост температур. В прошлом месяце Великобритания и многие другие страны Европы страдали от новых температурных рекордов. В то же время Антарктида пережила беспрецедентно тёплую зиму.

Обычно внимание приковано к температуре суши. Однако океаны дают более полную картину того, насколько климат выбит из равновесия из-за антропогенного потепления.

На температуру поверхности влияют солнечная радиация, океанические течения и накопление тепла в глубинах.

Океаны поглощают более 90% избыточной энергии в системе Земли. Основная причина этого дисбаланса — сжигание ископаемого топлива: нефти, угля и газа. В прошлом году этот дисбаланс достиг рекордных 23 зетаджоулей. Это более чем вдвое превышает средний показатель предыдущих двух десятилетий.

Источник
nv.ua logonv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте