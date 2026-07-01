Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Учёные зафиксировали новый тревожный рубеж. Температура поверхности океана достигла исторического максимума для июня, и это усиливает опасения относительно очередной волны экстремальной жары этим летом.

21 июня температура за пределами полярных регионов превысила даже аномальные показатели 2023 и 2024 годов. Об этом сообщила европейская служба Copernicus Climate Change Service, передает techno.nv.ua

Ученые предупреждают о серьезных последствиях. Новый пик температур повлияет на погодные условия, глобальный климат и морские экосистемы. Особенно тревожным является то, что это совпадает с начальной фазой явления Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, станет самым мощным за последние десятилетия.

Предыдущий рекорд для июня был установлен в 2023 году. Тогда учёные описывали тенденции словами «тревожные», «ужасающие» и «безумные» — настолько они выходили за рамки ожиданий. Этот рекорд предшествовал Эль-Ниньо и серии разрушительных глобальных волн жары, наводнений и штормов.

Теперь рекорд 2023 года побит. Значительная часть мира вновь фиксирует тревожный рост температур. В прошлом месяце Великобритания и многие другие страны Европы страдали от новых температурных рекордов. В то же время Антарктида пережила беспрецедентно тёплую зиму.

Обычно внимание приковано к температуре суши. Однако океаны дают более полную картину того, насколько климат выбит из равновесия из-за антропогенного потепления.

На температуру поверхности влияют солнечная радиация, океанические течения и накопление тепла в глубинах.

Океаны поглощают более 90% избыточной энергии в системе Земли. Основная причина этого дисбаланса — сжигание ископаемого топлива: нефти, угля и газа. В прошлом году этот дисбаланс достиг рекордных 23 зетаджоулей. Это более чем вдвое превышает средний показатель предыдущих двух десятилетий.