Счета за газ за июнь жители Молдовы получат только в августе.

АО Energocom сообщило, что счета за потреблённый в июне природный газ будут выставлены ориентировочно в первой половине августа.

Задержка связана с переходом компании на собственную систему коммерческого учёта, выставления счетов и обработки платежей, передает deschide.md

В компании пояснили, что сейчас проводится тестирование новой системы и проверка данных, чтобы обеспечить корректное и прозрачное начисление платежей.

С июня Energocom самостоятельно осуществляет коммерческий учёт, выставление счетов и обслуживание конечных потребителей природного газа. Эти функции ранее выполнялись по договору аутсорсинга с АО «Молдовагаз».

В компании отметили, что потребители при желании могут внести авансовый платёж за июнь. Эти средства будут зачислены на лицевой счёт и учтены при формировании счёта.

Согласно графику, счета за июнь начнут выставлять с 1 августа, а за июль — с 10 августа.

В Energocom подчеркнули, что изменения касаются только процедуры выставления счетов и не влияют на поставки природного газа. Также компания заверила, что штрафы и пеня за просрочку начисляться не будут: срок оплаты будет отсчитываться с даты выставления счёта и указан в платёжном документе.