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libertatea.ro logolibertatea
5 Июня 2026, 10:22
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Словакия будет штрафовать пешеходов за использование телефона при переходе дороги

Словакия решила бороться с опасной привычкой пешеходов пользоваться телефоном во время перехода улицы. Власти страны подготовили законодательные изменения, которые обяжут граждан внимательнее следить за дорожной обстановкой.

Словакия будет штрафовать пешеходов за использование телефона при переходе дороги.
Словакия будет штрафовать пешеходов за использование телефона при переходе дороги.

Новый законопроект предусматривает наказание для пешеходов, которые отвлекаются на смартфоны и другие электронные устройства при пересечении проезжей части. Изменения затрагивают статью 53 закона о дорожном движении, сообщает libertatea.ro

Согласно новым правилам, перед выходом на пешеходный переход человек обязан оценить дорожную ситуацию, учитывая скорость и расстояние до движущихся транспортных средств. Также запрещается внезапно выходить на проезжую часть.

Отдельным пунктом вводится запрет на использование мобильных телефонов и других электронных устройств таким образом, чтобы это снижало способность следить за дорожной обстановкой во время перехода дороги.

Авторы инициативы считают меру необходимой для борьбы с растущим числом пешеходов, которые переходят улицу, не отрывая взгляд от экрана смартфона.

Полиция Словакии уже подтвердила, что нарушение новых правил будет считаться административным правонарушением. Штраф составит 50 евро при оплате на месте и до 100 евро при оформлении официального постановления.

Если закон будет принят, новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
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