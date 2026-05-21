21 Мая 2026, 20:50
5 267
Мадьяр: ЕС возобновит закупки российского газа после урегулирования в Украине

Страны Евросоюза вернутся к закупкам российского газа после завершения боевых действий в Украине.

Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает rp.pl

«Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии»,— сказал Мадьяр.

Венгерский премьер при этом заметил, что предсказывать ничего не может, у него просто есть «такое ощущение».

После победы на выборах в Венгрии Петер Мадьяр говорил, что страна готова поддерживать с Россией прагматичные отношения из-за зависимости от российского энергетического импорта. Вместе с тем господин Мадьяр подчеркивал, что Россия представляет «угрозу для безопасности Европы и Венгрии».

Страны ЕС начали ограничивать объемы потребления российского трубопроводного газа после начала спецоперации в Украине в 2022 году. К сентябрю 2027 года члены сообщества планируют полностью отказаться от энергоносителя из России.

Источник
