Село в Словакии, где живут всего 17 человек, просит исключить его из списка ЮНЕСКО.

Живописная словацкая деревня Влколинец, которая более трех десятилетий входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, столкнулась с последствиями собственной популярности.

Ежегодно поселок, в котором проживает всего 17 постоянных жителей, посещают около 100 тысяч туристов, и часть местных жителей жалуется, что у них больше нет ни покоя, ни личной жизни, пишет unian.net со ссылкой на lefigaro.fr

Деревня расположена на севере Западных Карпат и известна своими традиционными деревянными домами и аутентичным обликом, который сохранился практически неизменным. С тех пор как в 1993 году Влколинец был внесен в список ЮНЕСКО, он превратился в одну из самых популярных туристических достопримечательностей Словакии.

Один из самых пожилых жителей деревни, 68-летний Антон Забуха, рассказывает, что наплывы туристов влияют на его повседневную жизнь. Чтобы не подпускать слишком любопытных посетителей к своему дому, он установил на воротах несколько табличек с надписями "Частная собственность", "Вход запрещен" и "Фотографировать запрещено".

По его словам, многие мероприятия, которые устраивают для туристов, уже не отражают подлинные традиции села, и Влколинец рискует превратиться скорее в декорацию для посетителей, чем оставаться живой общиной. Поэтому мужчина считает, что отказ от статуса ЮНЕСКО мог бы вернуть в село спокойствие.

Не все местные жители разделяют мнение о выходе из списка ЮНЕСКО, однако большинство согласны: у села нет инфраструктуры, способной справиться с таким потоком туристов. Среди главных проблем – узкая подъездная дорога, нехватка парковочных мест и недостаточное количество общественных туалетов. По словам жителей, бывали случаи, когда туристы из-за отсутствия санузлов пользовались чужими дворами.

Еще один местный житель, Петер Грис, говорит, что ситуация стала настолько сложной, что село уже не дарит ту тишину, ради которой люди когда-то выбирали это место для проживания.

Представители местной администрации отвергают обвинения и уверяют, что ищут решения для снижения туристической нагрузки на общину. Среди запланированных проектов – реставрация церкви и школы, строительство дополнительных общественных туалетов и обустройство парковки на въезде в село, чтобы автомобильный трафик не попадал в историческую зону.

В настоящее время каждый житель получает около 400 евро в год в качестве компенсации за неудобства, связанные с туристическим наплывом, и может подавать заявки на дополнительное финансирование ремонта жилья.

Некоторые из посетителей понимают недовольство местных жителей. Туристка из Германии заявила, что, по её мнению, количество людей, приезжающих в село, действительно слишком велико, и сама она не хотела бы, чтобы незнакомцы постоянно прогуливались вокруг её дома и сада.