Хакеры похитили у поставщика Apple данные о сотнях компонентов и снимки iPhone 18 Pro.

Конфиденциальные списки компонентов и поставщиков, а также фотографии будущих моделей iPhone 18 Pro от Apple оказались в списке файлов, опубликованных в даркнете группой вымогателей.

Преступники украли данные у индийского поставщика американской компании Tata Electronics, пишет Reuters.

Это может негативно сказаться на Apple и ее отношениях с Tata, учитывая, что большинство соглашений с поставщиками тщательно охраняются Apple, и может также дать конкурентам, производителям контрафактной продукции и собственным поставщикам компании представление о том, кто что производит, сообщает ixbt.com

Компания Tata, которая поставляет комплектующие и занимается сборкой iPhone по контракту, становится одним из важнейших производственных партнеров Apple за пределами Китая.

Ранее агентство Reuters сообщало об утечке более 200 000 файлов, опубликованных в даркнете компанией World Leaks и касающихся Tata Electronics, в которых содержались файлы с предполагаемыми проектными документами компонентов старых iPhone и некоторых деталей Tesla — обеих компаний-клиентов Tata.

Новые документы, изученные агентством Reuters, показывают, что существует как минимум шесть файлов, в которых многие компоненты моделей iPhone 18 Pro соотносятся с конкретной компанией-поставщиком. К ним относятся сведения о микросхемах на основной печатной плате, а также о батарее и камерах.

Apple считает эту информацию конфиденциальной и обеспокоена распространением документов в даркнете, поскольку они касаются еще не выпущенных моделей. В общей сложности, в документах подробно описаны сотни деталей, которые будут установлены в будущих моделях iPhone 18 Pro.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Apple расследует этот инцидент и сотрудничает с Tata над долгосрочными мерами. Компания Tata ограничила внутренний доступ к конфиденциальным системам на время расследования утечки и наняла глобального консультанта для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.

По словам источника, знакомого с ситуацией, на нескольких просочившихся файлах присутствовали водяные знаки Apple с пометкой «конфиденциально» и внутренние кодовые названия Apple, соответствующие поколению iPhone 18 Pro.

В папке с файлами iPhone 18 Pro находятся фотографии и видео iPhone, проходящих испытания на падение на одном из заводов Tata, датированные началом 2026 года. На них изображен обычный плоский серый телефон с тремя задними камерами и логотипом Apple.