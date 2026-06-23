Следы пестицидов найдены в каждой пятой чашке кофе.

Международная НПО Coffee Watch представила доклад "Яд в вашем кофе", в котором утверждает, что мировая кофейная индустрия зависит от опасных химикатов, отравляющих как потребителей, так и работников плантаций и экосистему.

Ежедневно в мире выпивают до 2,2 млрд чашек кофе. По данным организации, следы пестицидов обнаружены в каждой пятой чашке. Кофе стал одной из самых пестицидоёмких культур — требует больше химикатов на гектар, чем кукуруза или соя. Многие из этих веществ запрещены в странах-потребителях, но продолжают экспортироваться в страны-производители, а затем возвращаются на рынки в виде остатков в зёрнах, пишет rfi.fr

"Это классический пример экологической несправедливости, — заявила основательница Coffee Watch Этель Игонне. — Богатые страны запрещают химикаты, но позволяют экспортировать их в более бедные страны, где фермеры защищены меньше всего. Затем регуляторы допускают обратно зёрна, загрязнённые запрещёнными пестицидами".

Среди веществ, упомянутых в докладе, — хлорпирифос (запрещён в ЕС с 2020 года), имидаклоприд (опасен для пчёл) и глифосат (вероятно, канцерогенен для человека). В Бразилии на кофейных плантациях в 2015 году использовано 19,8 млн литров пестицидов. Во Вьетнаме применение пестицидов за 25 лет выросло в 3–5 раз.

Coffee Watch указывает на недостаточный контроль: в 2022 году власти ЕС проверили лишь 44 образца зелёного кофе, и 23% из них содержали запрещённые в ЕС пестициды. Для сравнения, образцов овощей проверено около 27 тысяч. Содержание запрещённых пестицидов в кофе выросло в десять раз с 2011 по 2022 год.

Наибольшая опасность грозит фермерам и работникам плантаций. В Доминиканской Республике 87% опрошенных производителей не используют маски или перчатки при распылении пестицидов. В Индии две трети работников не применяют никаких средств защиты. Авторы доклада связывают воздействие пестицидов с онкологией, бесплодием, болезнью Паркинсона и нарушениями развития нервной системы, особенно у детей.

"Речь идёт о тяжёлых и далеко не безобидных последствиях", — подчеркнула Этель Игонне.