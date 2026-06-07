Ученые: Люди не чувствуют настоящий вкус кофе.

Оказалось, что некоторые соединения в напитке буквально скрывают неприятный вкус от рецепторов языка, передает tsn.ua

Кофе может удивительным образом маскировать горечь кофеина. К таким выводам пришли ученые Института пищевой системной биологии им. Лейбница и рассказали, что еще стоит знать тем, кто любит пить кофе.

Новейшей информацией поделились научные работники Института пищевой системной биологии им. Лейбница при Техническом университете Мюнхена.

Почему кофе маскирует горечь кофеина

Любой, кому приходилось пробовать чистый кофеин, знает, насколько горьким он может быть. Горечь чувствуется мгновенно и напоминает вкус лекарств, а не кофе. В кофе содержится много кофеина, но этот резкий привкус удивительно трудно уловить в обычной чашке напитка.

Чаще всего концентрация кофеина в нашем кофе превышает необходимую норму, которую чувствует язык. Горечь должна быть крайне ощутима, но организм ее игнорирует. Ученые решили узнать, почему так происходит.

Загадка начинается с несоответствия. В обычном напитке содержится гораздо больше кофеина, чем ваш язык способен уловить. Химик-пищевик из Института пищевой системной биологии им. Лейбница при Техническом университете Мюнхена доктор Михаэль Гигл работал над исследованием вместе со своими коллегами Оливером Франком и Йоханной Крейссль.

Именно он заметил то, что объем кофеина в одной чашке кофе значительно выше, чем может почувствовать человек. Кофеин оказывает большое влияние на людей. Те, кто употребляют кофе, делятся, что он для них становится будто лекарством, а не развлечением.

Чтобы проверить, куда делась горечь, исследователи обратились к обученной дегустационной группе людей. Люди получали кофе, каждый раз с измененным количеством кофеина и горечи соответственно.