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15 Июня 2026, 07:00
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Регулярное потребление кофе может снижать риск рака молочной железы

Регулярное употребление кофе может быть связано с небольшим снижением риска развития рака молочной железы, особенно у женщин в постменопаузе.

Регулярное потребление кофе может снижать риск рака молочной железы.
Регулярное потребление кофе может снижать риск рака молочной железы.

К такому выводу пришли авторы обзора и метаанализа, опубликованного в журнале Health Science Reports (HSR).

Исследователи проанализировали данные 31 когортного исследования, посвященного связи между потреблением кофе и риском рака молочной железы. Отдельно рассматривались кофе с кофеином, без кофеина и общее потребление напитка.

Анализ показал слабую, но устойчивую тенденцию к снижению риска заболевания при регулярном употреблении кофе. Наиболее выраженный эффект наблюдался у женщин в постменопаузе — в этот период происходит естественное снижение функциональной активности яичников и прекращение менструаций.

При этом ни кофе без кофеина, ни чистый кофеин не демонстрировали значимой связи с риском, что указывает на роль других компонентов напитка.

По данным авторов, потенциальный защитный эффект кофе может быть связан не с кофеином, а с комплексом биологически активных веществ, содержащихся в зернах. Среди них — полифенолы, включая хлорогеновые кислоты, а также антиоксиданты и соединения, влияющие на воспалительные процессы и обмен веществ.

«Вместе с тем, исследование не доказывает причинно-следственную связь — эффект кофеина оставался умеренным. Для подтверждения результатов необходимы дополнительные масштабные исследования», — заключили ученые.

Источник
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