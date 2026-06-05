theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
5 Июня 2026, 07:00
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

У кофе обнаружили неожиданное влияние на состояние кишечника

Регулярное употребление кофе изменяет состав кишечной микрофлоры, а через нее может влиять на настроение, память и общее состояние организма.

У кофе обнаружили неожиданное влияние на состояние кишечника.
У кофе обнаружили неожиданное влияние на состояние кишечника.

К такому выводу пришли исследователи из University College Cork. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Кофе содержит не только кофеин, но и множество других биологически активных веществ, включая полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными свойствами. Ученые давно предполагают, что эти вещества могут взаимодействовать с микробиомом кишечника, однако до сих пор их влияние изучалось недостаточно.

В исследовании приняли участие 62 здоровых добровольца в возрасте от 30 до 50 лет. Половина из них регулярно выпивала от трех до пяти чашек кофе в день, а остальные не употребляли напиток вовсе. Участники проходили психологические тесты, сдавали образцы крови, мочи и кала, а также вели дневники питания.

Затем любителей кофе попросили полностью отказаться от него на две недели. После этого их случайным образом разделили на две группы: одна в течение трех недель ежедневно выпивала по четыре чашки обычного растворимого кофе, другая — такое же количество кофе без кофеина.

Анализ показал, что у постоянных любителей кофе состав кишечной микрофлоры отличался от такового у людей, не употребляющих напиток. В частности, у них чаще встречались некоторые виды бактерий, включая Cryptobacterium curtum и Eggerthella. При прекращении и возобновлении употребления кофе численность этих микроорганизмов менялась, хотя общее разнообразие микробиома оставалось стабильным.

После возвращения кофе в рацион участники обеих групп сообщили о снижении уровня стресса и уменьшении симптомов депрессии. Однако у любителей обычного кофе наблюдались дополнительные эффекты: снизились тревожность и психологический дискомфорт, а в крови уменьшилась концентрация некоторых маркеров воспаления.

Неожиданно хорошие результаты показал и кофе без кофеина. Участники этой группы стали лучше спать, чаще проявляли физическую активность и показали более высокие результаты в тестах на память.

Ученые также обнаружили, что разные люди по-разному перерабатывают содержащиеся в кофе полифенолы. Эти различия оказались связаны с индивидуальными особенностями кишечной микрофлоры.

По мнению исследователей, в будущем изучение подобных взаимодействий может помочь разработать персонализированные рекомендации по питанию, учитывающие особенности микрофлоры конкретного человека.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте