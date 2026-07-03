На румынской границе задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Бельгией.

В Румынии, на контрольно-пропускном пункте Оанча, пограничники задержали гражданина Молдовы, которого власти Бельгии объявили в розыск.

По данным пресс-службы Пограничной полиции Румынии, 2 июля в пункте пропуска Оанча для прохождения контрольных формальностей при въезде в страну прибыл 37-летний гражданин Молдовы, пассажир автобуса с румынскими номерами.

При пограничном контроле сотрудники установили, что на его имя властями Бельгии был выдан ордер на арест. Мужчина разыскивается в связи с участием в организованных вооружённых ограблениях на территории этого государства.

Мужчина был передан оперативной группе Службы уголовных расследований Инспектората полиции уезда Галац для принятия предусмотренных законом мер.