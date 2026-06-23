Правительство Вештя не прошло голосование в парламенте Румынии.

Правительство под руководством назначенного премьер-министра Адриана Вешти не смогло набрать необходимое большинство голосов в парламенте. Главной причиной фиаско стал бойкот со стороны оппозиционных партий AUR и UDMR.

Депутаты этих фракций отказались участвовать в процедуре, лишив правящую коалицию шансов на успех, пишет rupor.md

Основные факты голосования:

Требовалось для утверждения: 233 голоса.

Получено «за»: всего 189 голосов.

Присутствовало в зале: 358 парламентариев из 464.

Демарш в разгар заседания

Обстановка в зале совместного заседания Сената и Палаты депутатов в понедельник вечером была накалена до предела. Лидер правой партии AUR Джордже Симион открыто назвал происходящее в парламенте «синонимом предательства». В самый разгар голосования депутаты его фракции демонстративно покинули зал. Еще до официального подведения итогов Симион опубликовал в соцсетях пост с текстом: «Правительство Вешти/Никушора провалилось на голосовании!».

Представитель коалиции Сорин Кимпяну, комментируя срыв договоренностей, сдержанно назвал демарш оппозиции «игрой демократии». Он подтвердил, что до последнего момента вел переговоры с лидерами AUR, надеясь на их ответственную позицию.

Кризис доверия

Сам Адриан Вештя в своей программной речи перед голосованием акцентировал внимание на международной нестабильности, войне в Украине и внутренних экономических проблемах. Однако ключевой проблемой Румынии он назвал «кризис доверия» между гражданами и государственными институтами. Восстановление этого доверия Вештя назвал главной, но теперь уже невыполнимой миссией своего кабинета.

Что дальше?

Страна по-прежнему остается под управлением временного правительства. Теперь мяч на стороне президента Никушора Дана. Глава государства обязан созвать экстренные консультации с парламентскими партиями и выдвинуть новую кандидатуру на пост премьер-министра.

В кулуарах парламента уже звучат первые предложения. Социал-демократы (PSD) настаивают на том, что новое правительство должен формировать представитель их политсилы, так как именно они выиграли выборы. Бывший генсек PSD Пауль Стэнеску публично заявил, что следующим премьером должен стать Сорин Гриндяну.