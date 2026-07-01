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libertatea.ro logolibertatea
31 Июля 2026, 08:10
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Скопье признали самой доступной столицей Европы по стоимости аренды: "двушка" - €280

Стоимость аренды жилья в европейских столицах существенно различается.

Скопье признали самой доступной столицей Европы по стоимости аренды.
Скопье признали самой доступной столицей Европы по стоимости аренды.

Согласно исследованию Global Property Guide, самым дорогим городом для аренды двухкомнатной квартиры остается Лондон, тогда как самые низкие цены зафиксированы в Скопье, сообщает libertate.ro

В Лондоне средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 3460 евро в месяц, а четырехкомнатной — около 6240 евро.

В число самых дорогих столиц также вошли Цюрих (2720 евро), Амстердам (2275 евро), Дублин (2000 евро), Копенгаген (1865 евро), Париж (1800 евро), Мадрид (1590 евро), Осло (1555 евро), Лиссабон и Милан (по 1500 евро). В Вене и Стокгольме аренда аналогичного жилья обходится примерно в 1200 евро, а в Берлине — около 1050 евро в месяц.

В Афинах двухкомнатную квартиру можно снять в среднем за 650 евро, а четырехкомнатную — за 1200 евро. Примерно такие же цены зафиксированы в Никосии: около 650 евро за двухкомнатную и 1100 евро за четырехкомнатную квартиру.

В Загребе аренда двухкомнатной квартиры в среднем стоит 600 евро в месяц, трехкомнатной — 770 евро, а четырехкомнатной — около 1000 евро.

Самые доступные цены среди исследованных столиц оказались в Скопье. Там двухкомнатную квартиру можно арендовать примерно за 280 евро в месяц, трехкомнатную — за 370 евро, а четырехкомнатную — за 550 евро.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
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