Скопье признали самой доступной столицей Европы по стоимости аренды: "двушка" - €280

Стоимость аренды жилья в европейских столицах существенно различается.

Согласно исследованию Global Property Guide, самым дорогим городом для аренды двухкомнатной квартиры остается Лондон, тогда как самые низкие цены зафиксированы в Скопье, сообщает libertate.ro

В Лондоне средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 3460 евро в месяц, а четырехкомнатной — около 6240 евро.

В число самых дорогих столиц также вошли Цюрих (2720 евро), Амстердам (2275 евро), Дублин (2000 евро), Копенгаген (1865 евро), Париж (1800 евро), Мадрид (1590 евро), Осло (1555 евро), Лиссабон и Милан (по 1500 евро). В Вене и Стокгольме аренда аналогичного жилья обходится примерно в 1200 евро, а в Берлине — около 1050 евро в месяц.

В Афинах двухкомнатную квартиру можно снять в среднем за 650 евро, а четырехкомнатную — за 1200 евро. Примерно такие же цены зафиксированы в Никосии: около 650 евро за двухкомнатную и 1100 евро за четырехкомнатную квартиру.

В Загребе аренда двухкомнатной квартиры в среднем стоит 600 евро в месяц, трехкомнатной — 770 евро, а четырехкомнатной — около 1000 евро.

Самые доступные цены среди исследованных столиц оказались в Скопье. Там двухкомнатную квартиру можно арендовать примерно за 280 евро в месяц, трехкомнатную — за 370 евро, а четырехкомнатную — за 550 евро.