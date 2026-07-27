Молдаванину нужно более 12 лет зарплат для покупки собственного жилья.

Соотношение средней цены на жильё в Молдове к среднегодовому доходу таково, что человеку требуются 12,1 годовые зарплаты чтобы сделать покупку. По этому показателю наша страна находится на 129 месте в мире из 180 государств.

Эти данные содержатся в докладе UN Habitat World Cities Report 2026, в вкотором утверждается, что доступность жилья зависит от того, насколько точно цены на него соответствуют местным доходам, а не просто от общего богатства страны, сообщает logos-press.md

Соотношение цен на жилье к доходам колеблется от 3,0 на самых доступных рынках до 86,7 на наименее доступных. Среднемировой показатель – 11,2, то есть в Молдове соотношение выше, чем среднее, но далёкое от минимумов/максимумов.

Самое доступное жильё в мире в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах, — там коэффициент равен 3. Чуть хуже, но ненамного, в Южной Африке – 3,4. Потом идут Северная Корея, Оман и Науру.

США занимают седьмое место, опережая по этому показателю многие другие развитые страны.

Почему так?

В странах Персидского залива относительно высокие доходы и государственные программы поддержки жилищного строительства помогают многим гражданам сохранить доступность собственного жилья.

В США рост ипотечных ставок и ограниченное предложение жилья в последние годы ослабили доступность жилья. Тем не менее, стоимость жилья остается относительно низкой по сравнению с доходами домохозяйств в международном масштабе.

Однако около трех миллиардов человек во всем мире по-прежнему не имеют доступа к рынку жилья, поскольку цены на жилье во многих странах продолжают опережать рост доходов, говорится в докладе.

А что у соседей?

В Германии – 10,7, она на 114 месте в мире. В Италии 9,7 – 104 место.

В Румынии показатель равен 10,9 – 116 место. В Украине – 12,2 – 132 место. России в рейтинге почему-то нет, в Белоруссии 13,8 и 144 место.

Самая недоступная недвижимость в Сирии – коэффициент 86,7, Шри-Ланке – 40,8 и Китае – 34,6.