Скандал с сальмонеллой в Radisson: в еде бактерия не обнаружена.

Десятки человек почувствовали себя плохо, а 20 были госпитализированы после мероприятий, прошедших в конце июня в столичном отеле Radisson Blu Leogrand.

Тогда власти сообщили, что лабораторные исследования подтвердили заражение Salmonella у части пострадавших. Однако пробы готовых блюд, отобранные ANSA, оказались отрицательными, передает agora.md

В интервью AGORA региональный директор Radisson Умит Юксель рассказал, как отель переживает кризис.

По его словам, с 24 по 26 июня в гостинице прошло несколько мероприятий. Самое крупное состоялось в конференц-центре и собрало около 150 гостей, еще три мероприятия проходили в других залах. Всего за этот период было обслужено около 350 человек.

«Мы все еще ждем официальной информации о том, сколько человек действительно заразились Salmonella. Официального ответа мы пока не получили», — заявил Юксель.

Ранее НАОЗ сообщило, что лабораторно заражение Salmonella было подтверждено у 13 человек.

В свою очередь, ANSA сообщило, что специалисты отобрали 18 проб готовой продукции, приготовленной в гостинице. Лабораторные исследования не выявили в них патогенных микроорганизмов, включая Salmonella.

По словам директора, при проведении мероприятий представители НАОЗ регулярно берут случайные образцы пищи непосредственно на кухне.

«Ничего обнаружено не было, все результаты отрицательные. Я не считаю, что это произошло по вине наших сотрудников или из-за наших продуктов и напитков. Мы детально соблюдаем все процедуры, проверили записи с камер видеонаблюдения и убедились, что все стандарты были соблюдены», — подчеркнул Юксель.

При этом ANSA сообщило, что в ходе проверки были выявлены продукты, происхождение которых оператор не смог подтвердить документально. Ведомство инициировало процедуру привлечения к ответственности юридического лица и должностных лиц.

Юксель, в свою очередь, заявил, что гостиница соблюдает все требования системы, а поставщики предоставляют необходимые сертификаты качества на всю продукцию.

На время расследования кухня, где готовились блюда для мероприятий, была закрыта. По словам директора, несколько клиентов перенесли свои мероприятия.

«Да, нас это затронуло. Три или четыре группы не отменили мероприятия, а перенесли их. Около 99% наших клиентов продолжают с нами работать. Люди понимают, что наличие Salmonella еще должно быть окончательно доказано. Мы попросили их дождаться завершения расследования», — отметил он.

Говоря о финансовых потерях, Юксель признал, что пока гостиница их не подсчитывала.

Он также сообщил, что администрация не получала жалоб или требований о выплате компенсаций.

«Один из клиентов сказал, что дождется результатов расследования и только потом произведет оплату. Теперь результаты получены, мы официально их передадим, и они оплатят. Ничего серьезного не произошло», — сказал директор.

В ANSA сообщили, что эпидемиологическое расследование продолжается, а окончательные выводы будут сделаны после его завершения.

По данным НАОЗ, после мероприятий симптомы пищевого отравления появились у 59 человек, 20 были госпитализированы, при этом восемь пациентов до сих пор остаются в больнице.

Ведомство уточнило, что 25 случаев были выявлены в ходе активного опроса участников мероприятий, остальные — в результате последующего эпидемиологического расследования.

Лабораторно наличие Salmonella подтверждено в 13 случаях. В то же время анализы, взятые у сотрудников, занимавшихся приготовлением и раздачей пищи, пока дали отрицательные результаты.

Расследование еще не завершено. Исследования пищевых продуктов, смывов и других биологических проб продолжаются.

Всего специалисты опросили 179 участников мероприятий, из которых 128 человек были установлены дополнительно в ходе проверки.

Кроме того, за людьми с симптомами продолжается медицинское наблюдение, а НАОЗ распорядилось приостановить работу пищеблока гостиницы до завершения эпидемиологического расследования и всех лабораторных исследований.