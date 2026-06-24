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rupor.md logorupor
24 Июня 2026, 17:09
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Высокий риск заражения сальмонеллой: из продажи изымается партия куриных яиц

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП/ANSA) объявило о срочном отзыве с рынка партии куриных яиц. В них обнаружен высокий риск заражения опасной бактерией Salmonella Typhimurium.

Высокий риск заражения сальмонеллой: из продажи изымается партия куриных яиц.
Высокий риск заражения сальмонеллой: из продажи изымается партия куриных яиц.

Опасную продукцию выпустил производитель ООО «DANT-AGRO», расположенный в селе Пырлица Унгенского района, передает rupor.md

Данные опасного товара:

  • Производитель: SRL «DANT-AGRO» (код на яйце: 3MD UN 015).

  • Какая партия изымается: Все яйца, произведенные данным предприятием со сроком годности включительно до 20 июля 2026 года.

Инспекторы НАБПП выявили бактерию в ходе плановой проверки: сальмонелла была обнаружена в пробах фекалий кур-несушек на самой птицефабрике.

Агентство настоятельно призывает граждан не употреблять в пищу яйца из этой партии. Если вы уже купили этот товар, верните его в магазин. Продавец обязан вернуть деньги при наличии кассового чека или счета-фактуры.

Чем опасна сальмонелла?

Бактерия вызывает тяжелое пищевое отравление. Симптомы включают высокую температуру, сильные боли в животе, тошноту, рвоту и диарею. Особую опасность инфекция представляет для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Высокий риск заражения сальмонеллой: из продажи изымается партия куриных яиц

Источник
rupor.md logorupor
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