Число отравившихся сальмонеллезом в отеле Кишинёва выросло до 59 человек.

Число пострадавших в результате вспышки пищевого отравления после мероприятий, прошедших в одном из отелей Кишинева с 22 по 26 июня, увеличилось до 59 человек. Об этом сообщило Национальное агентство общественного здоровья (ANSP).

По данным ведомства, 25 случаев были выявлены в ходе активного эпидемиологического расследования и опроса участников мероприятий.

Из 59 заболевших 20 человек были госпитализированы, при этом 8 пациентов продолжают находиться в больнице и получают необходимую медицинскую помощь. Лабораторные исследования подтвердили наличие бактерии Salmonella у 13 пострадавших.

В ANSP сообщили, что специалисты совместно с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA) продолжают эпидемиологическое расследование, чтобы установить точный источник заражения и все обстоятельства вспышки.

При этом анализы, взятые у сотрудников, занимавшихся приготовлением и подачей пищи, оказались отрицательными. В то же время исследования образцов продуктов питания, смывов на санитарное состояние и других биологических материалов продолжаются.

В рамках расследования специалисты уже опросили 179 участников мероприятий. Также организовано медицинское наблюдение за людьми с симптомами заболевания.

Кроме того, работа пищеблока гостиницы была приостановлена до завершения расследования.