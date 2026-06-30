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diez.md logodiez
30 Июня 2026, 11:01
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В Кишиневе 13 человек оказались в больнице после мероприятия в одном из отелей

Пострадавшие были госпитализированы в инфекционную больницу им. Тома Чорбэ с подозрением на заражение сальмонеллой после участия в мероприятии, проходившем в отеле Radisson Blu Leogrand — одном из самых дорогих отелей столицы.

В Кишиневе 13 человек госпитализированы после мероприятия в одном из самых дорогих отелей.
В Кишиневе 13 человек госпитализированы после мероприятия в одном из самых дорогих отелей.

Эту информацию для портала Diez подтвердили представители больницы и один из госпитализированных.

Заместитель директора больницы Петр Павелюк сообщил, что после мероприятия в стационар были доставлены 13 человек.

«Это пациенты с сальмонеллезом. Большинство находятся в состоянии средней степени тяжести, несколько человек — в более тяжелом состоянии», — заявил Павелюк.

Один из госпитализированных рассказал, что участвовал в мероприятии, проходившем в отеле Radisson Blu Leogrand с 22 по 26 июня 2026 года. В течение всех дней участникам ежедневно предлагали кофе-брейки, а также организовывали обеды.

По словам пациента, первые симптомы появились утром 26 июня. Они проявились сильной усталостью, повышенной температурой, мышечными судорогами, сильной головной болью, головокружением и спутанностью сознания. В тот же день состояние ухудшилось, появились тяжелые желудочно-кишечные расстройства.

«27 июня 2026 года я обратился за медицинской помощью и был госпитализирован. На основании клинической картины и проведенных обследований предварительно был установлен диагноз — инфекция, вызванная сальмонеллой. Окончательное подтверждение ожидается после получения результатов лабораторных анализов», — рассказал госпитализированный.

По его словам, 28 июня он предоставил сотрудникам Национального агентства общественного здоровья всю известную ему информацию и детали, связанные с этим случаем.

Журналисты также запросили комментарий у представителей отеля Radisson Blu Leogrand, однако на момент публикации материала ответа получено не было.

Источник
diez.md logodiez
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