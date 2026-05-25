SIPRI: Численность миротворцев ООН - на минимуме за 25 лет.

Численность миротворческих сил, задействованных в операциях по всему миру, по состоянию на конец 2025 года оказалась самой низкой за последние 25 лет. Такие выводы содержатся в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), представленном в понедельник, 25 мая, передает dw.com

Эксперты связывают такое развитие с напряженной геополитической обстановкой, политическим давлением и кризисом финансирования. По данным SIPRI, на 31 декабря 2025 года в миротворческих операциях по всему миру были задействованы 78 633 международных сотрудника. Это на 49% меньше, чем в 2016 году, и самый низкий показатель с 2000 года.

Отмечается, что тенденция по сокращению персонала наблюдалась на протяжении последних десяти лет. Однако в 2025 году уменьшение численности миротворческих сил в годовом сравнении оказалось самым существенным: на 17%.

ООН грозит потеря значимости в сфере урегулирования конфликтов

"Если это развитие продолжится, мы увидим драматичное ослабление усилий в сфере многостороннего урегулирования конфликтов и практически полную потерю значимости таких институтов, как ООН, - из-за кризиса в финансировании, политических и геополитических факторов", - подчеркивает в этой связи Яир ван дер Лейн - директор программы SIPRI по миротворческим операциям и урегулированию конфликтов. По его мнению, результатом станет увеличение в мире числа конфликтов, "которые, вероятно, будут иметь еще более разрушительные последствия для гражданского населения, в то время как государства отходят от давно установившихся норм".

По данным SIPRI, в течение 2025 года в мире проводилось 58 международных миротворческих операций. При этом миротворцы вели свою работу в 34 странах или территориях. Это на четыре операции меньше, чем в 2024 году. Среди этих четырех непродленных миссий - миротворческая операция ООН в Нагорном Карабахе, следует из сообщения института.

Конкретно в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, и в Европе в 2025 году суммарно было проведено 18 миротворческих операций. На Ближнем Востоке и в Северной Африке - 14, в Северной и Южной Америке - 5, в Азии и Океании - 3. При этом почти три четверти миротворческого контингента (73%) было задействовано всего в пяти операциях, четыре из которых проводились к югу от Сахары, следует из статистики института.

Проблемы с финансированием миротворческих операций

В SIPRI говорят о кризисе финансирования миротворческих операций, указывая, что основные доноры не сделали свои взносы в полном объеме или внесли их позже срока. Из-за этого в июле 2025 года миротворческие операции ООН недополучили два миллиарда долларов США, что соответствует 35% их бюджета на 2024-2025 годы (5,6 млрд долларов). В итоге ООН была вынуждена существенно сократить численность персонала, задействованного в ряде миротворческих миссий.

В то же время жесткие требования и угрозы наложить вето со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН осложнили решения по продлению действующих мандатов на проведение миротворческих операций, констатируют в SIPRI. В качестве примера в институте напоминают, что, несмотря на многочисленные нарушения соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном в 2024 году, США потребовали завершить миссию Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ, UNIFIL) в ходе переговоров о продлении ее работы в августе 2025 года. В итоге Совбез ООН в качестве компромисса проголосовал тогда за продление миссии в последний раз - до декабря 2026 года.