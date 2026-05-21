reuters
21 Мая 2026, 10:27
8 935
ООН приняла резолюцию по борьбе с изменением климата

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию в поддержку решения международного суда о том, что страны несут юридическую обязанность бороться с изменением климата.

За это решение проголосовала 141 страна-участница организации, против выступили восемь, в том числе США, считающиеся крупнейшими источником выбросов. Воздержались при голосовании 28 членов ООН, сообщает reuters.com

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш охарактеризовал резолюцию как «мощное подтверждение международного права, климатической справедливости, науки и ответственности государств за защиту людей от обостряющегося климатического кризиса».

Резолюция была внесена тихоокеанским островным государством Вануату.

Документ подтверждает консультативное заключение Международного суда от июля 2025 года о том, что государства обязаны сократить использование ископаемого топлива и бороться с глобальным потеплением. Резолюция не имеет обязательной юридической силы, но на нее могут ссылаться участники судебных дел, связанных с изменением климата.

Выступившие против решения США полагают, что резолюция «содержит неуместные политические требования, касающиеся ископаемого топлива». В голосовании США поддержали Саудовская Аравия, Россия, Израиль, Иран, Йемен, Либерия и Беларусь. Среди воздержавшихся были Турция, Индия, а также Катар и Нигерия.

