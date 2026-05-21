21 Мая 2026, 17:13
ООН: Население Африки к 2050 году достигнет 2,5 млрд человек

Об этом заявила заместитель генсека ООН и председатель Группы ООН по устойчивому развитию Амина Мохаммед в мероприятии "Сессия инвесторов Deal Room в рамках Инициативы по доступному жилью в Африке".

По ее словам, сегодня более 1,1 миллиарда человек в мире проживают в трущобах и неформальных поселениях, а около 300 миллионов вообще не имеют жилья, передает report.az

Она подчеркнула, что Африка несет непропорционально большую часть этого бремени, однако одновременно обладает значительным потенциалом для решения жилищного кризиса: "Урбанизация Африки - это одна из крупнейших долгосрочных инвестиционных возможностей нашего времени. Речь идет не только о жилищном строительстве и инфраструктуре, но и о климатической устойчивости, логистике, создании рабочих мест, технологиях и инновациях".

Амина Мохаммед подчеркнула, что Африканский союз включил вопросы урбанизации и жилья в центр Повестки-2063, призвав обеспечить всем жителям континента доступ к достойному и доступному жилью в безопасной, чистой и хорошо спланированной среде.

По ее словам, Африка получает менее 3% мирового финансирования в сфере жилья, несмотря на то, что на континент приходится почти 20% населения мира.

report.az
