WSJ: ООН грозит банкротство из-за задержки выплат США и КНР.

Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ), сообщает dw.com

По данным издания, долг Вашингтона перед организацией превышает четыре млрд долларов. Пекин же, несмотря на выплату в почти 850 млн долларов во время визита министра иностранных дел Китая Ван И в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в конце мая, остается должен 455 млн долларов. При этом КНР обещает выполнить свои обязательства перед организацией, называя себя "фактически главным финансовым спонсором".

США связывают свою будущую финансовую поддержку с сокращением расходов ООН. Среди требуемых Вашингтоном мер - сокращение рабочих мест, уменьшение числа перелетов бизнес-классом и использование машинного перевода.

Выплаты ООН сократила и Германия

Финансирование ООН сокращают и другие крупные доноры организации. К примеру, из-за экономии меньше денег на гуманитарные программы по борьбе с голодом и болезнями стали выделять Великобритания и Германия. А снижение выплат со стороны Швеции и Нидерландов WSJ объяснила "политическими сдвигами вправо".

В этой связи генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш еще в октябре 2025 года предупреждал, что организация находится в "гонке к банкротству", указав на "весьма реальную перспективу финансового краха" объединения. По прогнозам, средства у ООН закончатся уже к середине августа. Тогда же, как указывает WSJ, станет более актуальным вопрос о выборе преемника Гутерриша, которого нужно будет утвердить до конца 2026 года.

ООН была вынуждена сильно сократить расходы

В условиях острой нехватки средств ООН пришлось пойти на масштабные сокращения расходов. В частности, организация закрыла некоторые офисы и сократила рекордные три тысячи должностей в секретариате. Кроме того, уменьшены рабочие смены переводчиков, в офисах отключены эскалаторы, а также не проведен ремонт облицовки на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке.

Среди других мер - ускорение вывода войск из зон конфликта в Африке и резкое сокращение расходов на миротворческие операции. ООН также отложила выплаты Непалу, Бангладеш и другим небогатым странам, предоставляющим войска для миссий "голубых касок".

При этом, как пишет WSJ, ООН не может брать кредиты, а ее руководство имеет ограниченные полномочия по реструктуризации деятельности или увольнению сотрудников, на зарплаты которых приходится 70% расходов организации. К примеру, когда руководство ООН попыталось сэкономить 700 тысяч долларов, закрыв один из защищенных входов в штаб-квартиру, дипломаты выступили против и работу пункта пропуска возобновили через два дня.