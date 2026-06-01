WSJ: ООН грозит банкротство из-за задержки выплат США и КНР
Организация Объединенных Наций (ООН) оказалась на грани банкротства из-за того, что США и Китай, на которые приходится 42% поступлений в бюджет, задерживают платежи
Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ), сообщает dw.com
По данным издания, долг Вашингтона перед организацией превышает четыре млрд долларов. Пекин же, несмотря на выплату в почти 850 млн долларов во время визита министра иностранных дел Китая Ван И в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в конце мая, остается должен 455 млн долларов. При этом КНР обещает выполнить свои обязательства перед организацией, называя себя "фактически главным финансовым спонсором".
США связывают свою будущую финансовую поддержку с сокращением расходов ООН. Среди требуемых Вашингтоном мер - сокращение рабочих мест, уменьшение числа перелетов бизнес-классом и использование машинного перевода.
Выплаты ООН сократила и Германия
Финансирование ООН сокращают и другие крупные доноры организации. К примеру, из-за экономии меньше денег на гуманитарные программы по борьбе с голодом и болезнями стали выделять Великобритания и Германия. А снижение выплат со стороны Швеции и Нидерландов WSJ объяснила "политическими сдвигами вправо".
В этой связи генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш еще в октябре 2025 года предупреждал, что организация находится в "гонке к банкротству", указав на "весьма реальную перспективу финансового краха" объединения. По прогнозам, средства у ООН закончатся уже к середине августа. Тогда же, как указывает WSJ, станет более актуальным вопрос о выборе преемника Гутерриша, которого нужно будет утвердить до конца 2026 года.
ООН была вынуждена сильно сократить расходы
В условиях острой нехватки средств ООН пришлось пойти на масштабные сокращения расходов. В частности, организация закрыла некоторые офисы и сократила рекордные три тысячи должностей в секретариате. Кроме того, уменьшены рабочие смены переводчиков, в офисах отключены эскалаторы, а также не проведен ремонт облицовки на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке.
Среди других мер - ускорение вывода войск из зон конфликта в Африке и резкое сокращение расходов на миротворческие операции. ООН также отложила выплаты Непалу, Бангладеш и другим небогатым странам, предоставляющим войска для миссий "голубых касок".
При этом, как пишет WSJ, ООН не может брать кредиты, а ее руководство имеет ограниченные полномочия по реструктуризации деятельности или увольнению сотрудников, на зарплаты которых приходится 70% расходов организации. К примеру, когда руководство ООН попыталось сэкономить 700 тысяч долларов, закрыв один из защищенных входов в штаб-квартиру, дипломаты выступили против и работу пункта пропуска возобновили через два дня.