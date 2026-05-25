eurointegration.com.ua
25 Мая 2026, 13:44
Президент Финляндии готов представлять ЕС на переговорах с Россией

Финский президент Александр Стубб выразил готовность стать представителем европейцев на потенциальных мирных переговорах с Россией.

Об этом Стубб заявил в воскресенье в программе вопросов и ответов на Yle Radio Suomi, передает eurointegration.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в мае заявил, что Европа должна иметь собственного представителя на мирных переговорах с Россией. Финский президент отметил, что готов выполнить такую роль, если его попросят.

"Если меня спросят (о готовности стать переговорщиком. – Ред.), то это, пожалуй, тот вопрос, на который нельзя ответить отрицательно", – сказал Стубб.

Вместе с тем он подчеркнул, что вести такие переговоры он готов только после того, как Россия согласится на перемирие.

