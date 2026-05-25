Жители Приднестровья не спешат получать российское гражданство по упрощённой схеме.

Для получения российского гражданства лицам, постоянно проживающим в Приднестровском регионе Республики Молдова, больше не требуется подтверждать знание русского языка, истории и основ законодательства России. Кроме того, им не нужно ждать пять лет после получения вида на жительство на территории РФ, сообщает Radio Moldova.

Тем не менее, в первый день приёма заявлений у посольства России в Кишинёве практически не было людей. Немногочисленные посетители дипломатической миссии отказались объяснять причины своего визита.

После публикации указа Владимира Путина от 16 мая президент Молдовы Майя Санду заявила, что, расширяя политику «паспортизации» в Приднестровском регионе, Россия пытается усилить своё влияние, а также, что РФ нуждается в «большем числе людей, которых можно отправить на войну в Украине».

Премьер-министр Александр Мунтяну заявил, что решения российских властей принимаются на фоне «бесчеловечной войны, развязанной в Украине», а Кремль таким образом пытается восполнить потери, понесённые в ходе конфликта. Он также отметил, что российский паспорт сегодня уже не так популярен, как раньше, а паспорт Молдовы даёт гораздо больше преимуществ, включая возможность свободных поездок.

Согласно данным Агентства государственных услуг, в населённых пунктах на левом берегу Днестра и в муниципии Бендеры проживают чуть более 360 тысяч человек, из которых почти 357 тысяч являются гражданами Республики Молдова.