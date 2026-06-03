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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Июня 2026, 17:14
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Сикорский: Географическая удаленность от России не защищает от агрессии Путина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден: опасно думать, что географическая удаленность от РФ защищает от замыслов Владимира Путина, его дезинформационных кампаний, убийств и покушений на европейской территории.

Сикорский: Географическая удаленность от России не защищает от агрессии Путина.
Сикорский: Географическая удаленность от России не защищает от агрессии Путина.

Об этом польский министр сказал в интервью испанскому изданию El Mundo, сообщает eurointegration.com.ua

По словам Сикорского, "угроза со стороны России имеет много аспектов".

В случае с Польшей, указал он, это, например, дестабилизация границы с использованием потока мигрантов через Беларусь или вторжение дронов.

"Конечно, география имеет значение, и это нормально, что угроза со стороны России воспринимается (в Испании) иначе, чем в Польше", – отметил глава МИД Польши.

Однако он подчеркнул, что Россия также вмешивалась в политику Испании, поддерживая каталонских сепаратистов, а дестабилизация Кремлем стран африканского Сахеля "может иметь последствия для Испании".

"Поэтому опасно думать, что географическая удаленность от Москвы защищает от замыслов Путина, его дезинформационных кампаний и государственного терроризма, убийств и покушений на европейской земле", – добавил Сикорский.

Россия "тратит миллионы долларов на поляризацию европейского общества, разжигая противоречия и распространяя ложную информацию".

Министр также отметил, что "Китай нельзя рассматривать как союзника", поскольку "он пытается использовать слабости Европы при любой возможности".

Сикорский убежден, что Европа должна увеличить расходы на оборону. Он напомнил, что цель Польши – 4,8% ВВП.

"Наша близость к России облегчает процесс вооружения, тогда как Испания имеет другую географическую перспективу", – добавил он.

Интервью для El Mundo было взято в Барселоне, где Сикорский участвовал в ежегодном заседании Cercle d'Economia и встретился со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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