Румынские курорты ищут работников: поварам обещают до 15 тысяч леев и бесплатное жилье

Пока многие жители Румынии жалуются на низкий уровень жизни и доходы, не поспевающие за инфляцией, работодатели в одном из ключевых секторов экономики столкнулись с беспрецедентным кадровым кризисом.

Летний сезон обнажил серьёзную проблему на румынском побережье Чёрного моря. Причиной стала не нехватка туристов, а острый дефицит работников, сообщает libertatea.ro

Владельцы гостиниц и ресторанов были вынуждены значительно повысить зарплаты, чтобы сохранить бизнес. Однако даже несмотря на то, что опытный повар сегодня может зарабатывать больше, чем менеджер в Бухаресте, вакансии остаются незакрытыми, а нагрузка на действующий персонал становится всё выше.

Как рассказали работодатели, им приходится практически ежедневно решать кадровые проблемы, вызывая сотрудников в их выходные дни, чтобы заменить тех, кто увольняется буквально на следующий день после трудоустройства.

Для привлечения работников из других регионов страны работодатели предлагают не только высокие зарплаты, но и бесплатное проживание и питание.

Какие зарплаты предлагают

начинающие повара — от 7 000 леев нетто (почти 27 000 молдавских леев) в месяц;

в месяц; опытные повара и шефы линий — 12 000–15 000 леев нетто (46 - 58 молдавских леев) ;

; в престижных заведениях Мамайи и Вама-Веке зарплата может быть ещё выше;

горничные получают 4 500–5 000 леев нетто (15 500 - 19 000 молдавских леев) в месяц, что превышает средний уровень оплаты труда по этой профессии в Румынии.

Кроме того, сотрудникам, приехавшим на сезон из других регионов, работодатели предоставляют жильё и питание на весь период работы.

«Люди не выдерживают и увольняются»

Один из управляющих гостиницей рассказал, что самые тяжёлые месяцы — июль и август.

«Темп работы просто сумасшедший. Люди приходят, видят огромный объём работы и поток клиентов, а уже на следующий день кладут заявление об увольнении. Мы работаем на пределе возможностей, и когда кто-то уходит, приходится вызывать коллег в их законные выходные. Это приводит к ещё большему переутомлению и раздражению».

Почему румыны не хотят работать на побережье

По словам специалистов по подбору персонала, несмотря на привлекательные зарплаты, у сезонной работы есть несколько серьёзных недостатков.

Главные причины отказа соискателей: