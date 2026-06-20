Одиноких родителей в Молдове освободят от ночных смен.

Одиноких родителей с детьми до 16 лет будет запрещено привлекать к работе в ночное время без их согласия.

Такое новшество содержит законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте. Документ закрепляет в Трудовом кодексе понятие «работник с семейными обязанностями», передает logos-pres.md

Поправки в трудовое законодательство направлены на приведение национальной нормативной базы в соответствие с международными стандартами и обеспечение правовой ясности.

Инициатива призвана официально закрепить статус сотрудников, ухаживающих за детьми или другими членами семьи, а также эффективнее защищать их права на рабочем месте.

Помимо ограничений, связанных с ночными сменами, инициатива предусматривает изменения и в государственной пенсионной системе. В частности, период отпуска по отцовству будет засчитываться в нестраховой стаж, по аналогии с тем, как сейчас учитывается отпуск по беременности и родам для матерей. Согласно предварительным расчетам, число отцов, которые смогут воспользоваться этим правом, вырастет с 330 человек в 2027 году до 390 человек в 2029 году.

Средний расчетный размер пенсии для данной категории бенефициаров превысит порог в 5 000 леев. Законопроект уже включен в законодательную процедуру, после его принятия новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.