theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
20 Июня 2026, 19:45
23
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Одиноких родителей в Молдове освободят от ночных смен

Одиноких родителей с детьми до 16 лет будет запрещено привлекать к работе в ночное время без их согласия.

Одиноких родителей в Молдове освободят от ночных смен.
Одиноких родителей в Молдове освободят от ночных смен.

Такое новшество содержит законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте. Документ закрепляет в Трудовом кодексе понятие «работник с семейными обязанностями», передает logos-pres.md

Поправки в трудовое законодательство направлены на приведение национальной нормативной базы в соответствие с международными стандартами и обеспечение правовой ясности. 

Инициатива призвана официально закрепить статус сотрудников, ухаживающих за детьми или другими членами семьи, а также эффективнее защищать их права на рабочем месте. 

Помимо ограничений, связанных с ночными сменами, инициатива предусматривает изменения и в государственной пенсионной системе. В частности, период отпуска по отцовству будет засчитываться в нестраховой стаж, по аналогии с тем, как сейчас учитывается отпуск по беременности и родам для матерей. Согласно предварительным расчетам, число отцов, которые смогут воспользоваться этим правом, вырастет с 330 человек в 2027 году до 390 человек в 2029 году. 

Средний расчетный размер пенсии для данной категории бенефициаров превысит порог в 5 000 леев. Законопроект уже включен в законодательную процедуру, после его принятия новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте