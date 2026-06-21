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bani.md logobani
21 Июня 2026, 17:00
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Лупушор: 30 000 беженцев могут работать в Молдове, страна растрачивает их потенциал

Экономист Адриан Лупушор считает, что Республике Молдова следует уделять больше внимания интеграции украинских беженцев в рынок труда и их превращению в фактор экономического роста.

Лупушор: 30 000 беженцев могут работать в Молдове, страна растрачивает их потенциал.
Лупушор: 30 000 беженцев могут работать в Молдове, страна растрачивает их потенциал.

По его словам, в настоящее время в Республике Молдова находится более 100 000 беженцев из Украины, и до сих пор основной упор делается на оказание гуманитарной помощи, пишет bani.md

«Государство относится к этим беженцам с точки зрения гуманитарной помощи. Очень хорошо, но нам также нужно подумать о том, как превратить часть этих беженцев в факторы экономического роста», — сказал Лупушор.

Экономист подчеркнул, что большая часть беженцев в стране — это трудоспособные люди, и, по оценкам, от 20 000 до 30 000 из них могли бы быть трудоустроены.

По его мнению, профессиональная интеграция беженцев могла бы способствовать смягчению дефицита рабочей силы, с которым сталкивается молдавская экономика, и оказала бы положительное влияние на экономический рост.

Однако Лупушор отметил, что этот процесс сложен и требует глубокого анализа препятствий, мешающих трудоустройству беженцев, включая административные, языковые барьеры или барьеры, связанные с профессиональной квалификацией.

«Нам необходимо проанализировать, каковы проблемы и ограничения. Очевидно, это более сложный процесс, но государство должно больше внимания уделять активизации этих групп беженцев», — сказал экономист.

Источник
bani.md logobani
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