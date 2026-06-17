Сибига: Заявления Путина о приезде Зеленского в Москву — это неприемлемые условия.

Андрей Сибига сообщил, что Украина готова к мирным переговорам и прекращению войны. Он подчеркнул, что президент Зеленский ожидает встречи с российским президентом Путиным.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что "западные партнеры понимают: заявления Путина о приезде Зеленского в Москву ради прекращения войны в Украине — это неприемлемые условия". Об этом он заявил в интервью tsn.ua

Сибига подчеркнул, что Украина готова к мирному завершению войны. Он добавил, что есть надежда, что Путин примет предложение украинского лидера и встретится с ним ради мира.

«Такие странные предложения о встрече в Москве — они не могут быть приемлемыми, и партнеры разделяют эту точку зрения. Мы обсуждали с несколькими лидерами, как организовать эту встречу между президентом Зеленским и Путиным. Мы пользуемся их поддержкой, и все понимают, что такая встреча станет толчком к окончанию войны. Президент Зеленский к этому готов, и мы надеемся, что Путин не будет уклоняться и примет это предложение на другой площадке, кроме Москвы и Беларуси. Есть Турция, Швейцария. Президент Зеленский готов поехать и в США. Главное — политическая воля, и у нас она есть», — сказал он.

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«Мы используем каждый шанс, каждую встречу, чтобы добиться справедливого мира. Первый вывод по итогам встреч — изменилось отношение к оценке ситуации в России, к оценке наших мирных усилий. Могу точно сказать вам, что за столом сидели единомышленники. Единственным препятствием для мира сегодня является Россия. Второе — это поддержка Украины в виде обязательств по ПВО и поддержка нашей энергетической инфраструктуры. Третье — это давление на Россию. Сегодня было объявлено о двух пакетах санкций со стороны Великобритании и Канады. Мы приветствуем слова президента Трампа о санкциях против РФ после стабилизации ситуации в Ормузском проливе», — сказал Сибига.

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Он добавил, что некоторые страны готовы помочь Украине с ПВО, однако пока не раскрыл подробности.

Сибига отметил, что иностранные партнеры согласны с позицией Украины относительно оценки ситуации на поле боя.

«Сегодня сесть за стол переговоров для России — это их шанс удержать ситуацию под контролем в своей стране. Но это будет сложно, учитывая то, что происходит на поле боя. Сейчас преимущество России в численности личного состава на поле боя — это уже не преимущество», — сказал украинский министр.

Сибига добавил, что без США достичь справедливого мира для Украины нереально.

Он добавил, что за закрытыми дверями «звучали новые вещи».

«Мне кажется, что у наших партнеров заканчивается терпение. Мне кажется, что у США есть предел терпения в отношении этих манипуляций со стороны РФ и отклонения мирных усилий. У Украины есть реалистичные предложения. Мы готовы к перемирию и завершению войны, имея армию, оборонку и твёрдую поддержку наших союзников», — сказал Андрей Сибига.