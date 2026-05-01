dw
23 Мая 2026, 09:12
Сибига: Формат переговоров Украина-США-Россия исчерпал себя

Формат трехсторонних переговоров между Украиной, CША и Россией исчерпывает себя, заявил в пятницу, 22 мая глава украинского МИД Андрей Сибига.

"Мое впечатление - что этот формат постепенно достигает точки, когда возможности для обсуждения на этом уровне начинают исчерпываться. Иногда одни и те же вопросы обсуждаются по несколько раз", - процитировало министра агентство Reuters, передает dw.com

Глава МИД Украины считает, что вовлечение представителей Евросоюза в процесс переговоров о завершении войны могло бы оживить их. Другим вариантом, по его мнению, могла бы встать встреча на уровне глав государств, а именно Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа, на которой настаивает Киев.

Ранее на встрече с министрами иностранных дел стран НАТО Сибига отметил, что в войне в Украине "наступил переломный момент", и именно поэтому "мирным усилиям нужен новый импульс".

Рубио: Сейчас переговоры не ведутся

С похожей оценкой во время пресс-конференции в Праге 22 мая выступил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, "переговоры о перемирии пока, к сожалению, не привели к результатам".

"Мы были готовы сыграть роль (посредника. - Ред.). Сейчас эти переговоры не ведутся. Но мы надеемся, что это изменится. Потому что эта война может завершиться лишь путем переговоров, а не военных действий", - добавил госсекретарь США.

По его словам, Вашингтон готов продолжать участвовать в трехсторонних встречах, но "не заинтересован в бесконечном цикле встреч, которые ведут в никуда". 

FT: В Вашингтоне понимают, что формат переговоров не работает

Последний раунд трехсторонних переговоров прошел в феврале 2026 года в Женеве, незадолго перед началом войны США и Израиля против Ирана, которая, как писало издание Politico, сместило фокус внешнеполитических усилий администрации Трампа.

Из недавнего доклада Пентагона следует, что в Вашингтоне уверены: переговоры не привели к прекращению огня из-за отказа Украины уступать РФ оккупированные территории Донбасса и неготовности Кремля согласовать послевоенные гарантии безопасности для Киева.

При этом источники британской газеты Financial Times в Белом доме ранее сообщали: в Вашингтоне понимают, что попытки администрации Трампа положить конец боевым действиям в Украине "не работают". Поэтому власти страны также поддерживают идею участия представителя Евросоюза в возможных переговорах с Россией.

dw
