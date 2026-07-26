theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
26 Июля 2026, 18:45
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Сибига: Украина поддерживает призыв Токаева к Путину "заморозить" войну

Он напомнил, что Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает исключать этот четкий путь к миру.

Сибига: Украина поддерживает призыв Токаева к Путину &#34;заморозить&#34; войну.
Сибига: Украина поддерживает призыв Токаева к Путину "заморозить" войну.

Украина поддерживает призыв президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева к президенту России Владимиру Путину "заморозить" войну. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на заявление и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Ценим призывы президента Касим-Жомарта Токаева к Путину о том, что пора остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение", - отметил Сибига.

Он напомнил, что Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает исключать этот четкий путь к миру.

Спикер Путина Дмитрий Песков уже отверг и предложение президента Казахстана.

"Итог таков: Москва должна ощутить большее давление, прежде чем согласится на реалистические предложения по миру", - отметил глава МИД Украины.

Напомним, 25 июля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на личной встрече с Владимиром Путиным предложил "заморозить" войну России против Украины и вернуться к условиям переговоров в Стамбуле 2022 года.

При этом от него прозвучали и тезисы по риторике Москвы. В частности, он назвал украинцев и россиян "братскими народами", а также сказал, что нынешняя война "на руку противникам России".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение президента Казахстана о "замораживании" войны в Украине. По его словам, это невозможно до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей.

Он добавил, что все может остановиться даже сегодня, если Украина примет определенные решения.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте