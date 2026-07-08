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playtech
8 Июля 2026, 12:15
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Шезлонги на некоторых курортах Румынии оказались дороже, чем в Греции

Отдых на море предполагает немало расходов, и аренда шезлонгов остается одной из первых статей затрат для туристов.

Шезлонги на некоторых курортах Румынии оказались дороже, чем в Греции.
Шезлонги на некоторых курортах Румынии оказались дороже, чем в Греции.

В разгар летнего сезона разница в ценах между румынским побережьем и другими популярными европейскими курортами становится все более заметной. В некоторых случаях отдых на пляжах Румынии обходится дороже, чем в странах, известных своими морскими курортами, сообщает playtech.ro

Стоимость аренды шезлонга зависит от курорта и конкретного пляжа. Сейчас на румынском побережье цена одного шезлонга составляет от 35 до 100 румынских леев (примерно 7–20 евро).

Для пары аренда комплекта из двух шезлонгов обойдется в 70–200 леев (около 14–40 евро). Стоимость зависит от курорта и ценовой политики каждого пляжа.

Есть и более доступные варианты. Так, в Эйфорие и Констанце аренда одного шезлонга стоит около 25 леев. В Мамае цены значительно выше.

Таким образом, только аренда шезлонгов может стать существенной статьей расходов для туристов, выбравших румынское побережье.

Разница особенно заметна при сравнении с другими популярными направлениями.

В Болгарии комплект из двух шезлонгов стоит около 15 евро, что делает ее самым доступным вариантом среди рассматриваемых стран.

В Греции за два шезлонга туристы платят примерно 20 евро, а на юге Италии — 25–35 евро.

Самые высокие цены среди сравниваемых направлений — в Хорватии, где комплект из двух шезлонгов стоит 30–50 евро.

Сравнение показывает, что на некоторых курортах румынского побережья аренда шезлонгов обходится дороже, чем в Греции, и даже превышает стоимость на отдельных пляжах Италии.

Статистика показывает, что румынское побережье уже давно утратило ценовое преимущество на некоторых курортах, а во многих случаях стоимость отдыха здесь превышает цены в Греции и даже в отдельных районах Италии.

Источник
playtech
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