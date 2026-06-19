Кофе по цене воды и жилье от 35 евро: европейский курорт удивил доступными ценами.

Город Неум — единственный морской курорт Боснии и Герцеговины — остаётся одним из самых доступных направлений на побережье Адриатического моря.

Несмотря на некоторое подорожание по сравнению с прошлым годом, цены здесь по-прежнему заметно ниже, чем на соседнем хорватском побережье, сообщает libertatea.ro

В разгар летнего сезона стоимость проживания в Неуме начинается от 35–46 евро за ночь в бюджетных апартаментах. Более комфортные варианты для пары обойдутся в 50–70 евро за сутки, а апартаменты премиум-класса с видом на море стоят около 153 евро за ночь.

Семьям с двумя-тремя детьми отдых обойдётся в 70–120 евро в сутки в зависимости от расположения жилья и уровня комфорта.

Одним из главных преимуществ курорта остаются доступные цены на питание. Чашка кофе стоит от 1 до 2,5 евро, кебаб — от 5 до 8 евро, а пицца — от 6 до 10 евро. Блюда из рыбы и морепродуктов предлагаются по цене от 10 до 25 евро.

Полноценный ужин на двоих с напитками в обычном ресторане обойдётся в 20–40 евро, что значительно дешевле, чем на многих популярных курортах Хорватии.

По оценкам местных туристических операторов, недельный отдых для двух человек в Неуме будет стоить от 580 до 1000 евро, включая проживание, питание и напитки. Ежедневные расходы составляют в среднем 80–140 евро.

Дополнительно туристам может понадобиться оплатить парковку — от 5 до 7 евро в сутки, хотя многие гостиницы и апартаменты предоставляют её бесплатно.