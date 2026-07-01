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Point.md logoPoint
1 Июля 2026, 18:32
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Отели на побережье Румынии переходят на систему "все включено"

Отдых по системе "все включено" остается одним из самых популярных вариантов для туристов, выбирающих румынское побережье в летнем сезоне 2026 года.

Отели на побережье Румынии переходят на all inclusive.
Отели на побережье Румынии переходят на all inclusive.

Растущий спрос на такие туры побудил владельцев гостиниц расширить предложение, и число отелей с системой «всё включено» продолжает увеличиваться, сообщают румынские специализированные издания.

В этом сезоне на побережье Румынии работают около 70 таких отелей против 55 годом ранее. Больше всего их находится в Мамайе, однако выбор также расширился в Венусе, Юпитере, Кап-Ауроре, Эфорие-Норд и Нептуне.

Средняя стоимость двухместного номера в трехзвездочном отеле в Мамайе и Эфорие-Норд составляет около 600 румынских леев за ночь. В цену входят трехразовое питание, напитки без ограничений, пользование бассейном, частным пляжем и шезлонгами. 

В Нептуне отдых немного дешевле: номер в четырехзвездочном отеле для двух человек обойдется примерно в 550 румынских леев за ночь.

Во многих гостиницах также включены перекусы, алкогольные и безалкогольные напитки, парковка и развлечения для детей.

По данным туристических агентств, спрос на отдых по системе "все включено" вырос на 25–30% по сравнению с прошлым годом. В низкий сезон стоимость таких пакетов начинается от 450 леев, а в разгар лета достигает 1 000–1 200 леев за номер. Во многих отелях загрузка уже составляет 100%, и владельцы ожидают, что в июле свободных мест практически не останется.

Источник
Point.md logoPoint
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