Болгарские курорты сохраняют статус самых бюджетных в регионе.

Летний отдых в Европе в 2026 году станет дороже из-за инфляции, роста затрат на рабочую силу и высокого туристического спроса.

Тем не менее Болгария остаётся самым доступным направлением по сравнению с Северной Грецией, Хорватией и югом Италии, сообщает libertatea.ro

Самые доступные цены — на болгарском побережье

Несмотря на жалобы некоторых туристов в соцсетях на подорожание отдыха у моря, Болгария продолжает оставаться наиболее бюджетным вариантом.

По данным анализа болгарского агентства Novinite, аренда пляжного комплекта, включающего зонтик и шезлонг, в среднем обходится примерно в 15 евро в день.

В районе Бургаса цены могут быть ещё ниже.

Для сравнения:

в Северной Греции аналогичный комплект стоит в среднем 20 евро, зачастую при условии обязательного заказа еды или напитков;

в Хорватии и на юге Италии стоимость составляет от 25 до 40 евро в день в зависимости от курорта и сезона.

Болгария также предлагает самые низкие цены на проживание и базовые услуги. Следом идёт Греция, где стоимость отдыха остаётся умеренной, хотя ограничения и требования к минимальному потреблению на пляжах становятся всё более распространёнными.

Южная Италия и Хорватия остаются самыми дорогими направлениями, особенно в популярных туристических регионах.

Эксперты отмечают, что раннее бронирование и тщательное планирование поездки позволяют существенно сократить расходы независимо от выбранной страны.

Самые дешёвые рестораны и гостиницы — в Болгарии

Курорты южной части Болгарии, такие как Приморско и Китен, продолжают привлекать туристов доступными ценами в ресторанах.

В то же время Созополь и Лозенец по уровню цен уже приближаются к греческим курортам, особенно когда речь идёт о блюдах из рыбы и морепродуктов.

На севере Болгарии курорты Золотые Пески и Албена предлагают более дорогие варианты размещения, однако цены в ресторанах остаются сопоставимыми с южным побережьем.

По данным Novinite, стоимость проживания в трёхзвёздочных отелях Болгарии составляет от 55 до 100 евро за ночь, что заметно дешевле, чем в других рассматриваемых странах.

Греция и Хорватия: новые правила и более высокие расходы

В Северной Греции новые правила, предусматривающие свободный доступ к половине пляжей, привели к росту цен в пляжных барах.

На популярных курортах минимальный обязательный заказ составляет от 20 до 30 евро на человека, а в высокий сезон дополнительно могут взиматься фиксированные сборы за пользование пляжным оборудованием.

Привычная система «кофе в обмен на шезлонг» становится всё более редкой.

Хорватия, согласно исследованию, остаётся самым дорогим направлением среди рассматриваемых стран.

В регионах Истрия и Кварнер аренда зонтика и шезлонга обходится примерно в 30 евро в день, а на популярных курортах, таких как Дубровник и Хвар, цены нередко превышают 50 евро в день.

Кроме того, рестораны на побережье относятся к верхнему ценовому сегменту, поэтому многие туристы предпочитают бесплатные каменистые пляжи.

Южная Италия: доступная еда и дорогие пляжи

На юге Италии ситуация неоднозначна.

Традиционные блюда остаются относительно недорогими:

пицца — 6–8 евро;

чашка эспрессо в баре — 1,2–1,5 евро.

Однако пользование пляжной инфраструктурой обходится дорого.

Самые привлекательные песчаные пляжи находятся в частном управлении, а аренда комплекта из зонтика и шезлонгов стоит в среднем 25–35 евро в день.

Таким образом, по соотношению цены и качества Болгария в 2026 году остаётся самым бюджетным вариантом летнего отдыха среди популярных курортов Чёрного и Средиземного морей.