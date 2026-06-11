Shein и Temu нашли способ обойти пошлину, которую ЕС вводит с 1 июля.

Покупатели в социальных сетях уже активно обсуждают, как избежать новой наценки, и заметили, что популярные платформы нашли способ обойти эту систему, передает bb.lv

На социальной платформе Threads развернулась широкая дискуссия о том, как популярный продавец одежды Shein и торговая площадка Temu адаптируются к предстоящим изменениям. Покупатели заметили, что у товаров появилась специальная пометка «EU warehouse» («Европейский склад»).

«Клади в корзину то, где написано “EU warehouse”, и товар отправят из Европы. Это значит, что ничего не изменится и не придется платить дополнительные сборы», — делится в обсуждении одна из покупательниц, выражая облегчение, что по-прежнему сможет покупать мелочи из Китая, не переплачивая в три или четыре раза больше в местных магазинах.

Однако мнения разделились: пока часть покупателей радуется возможности обойти систему, другие указывают, что эта функция до сих пор в основном означала лишь более быструю доставку, тогда как на платформе Temu товары с местных складов порой стоят даже вдвое дороже. Многие пользователи также жалуются, что в своих приложениях они пока не видят такой пометки даже после обновления приложения.

Как сообщалось ранее, с 1 июля этого года вступит в силу регламент, которым будет отменено действующее освобождение от таможенной пошлины для отправлений стоимостью не более 150 евро. Чтобы таможенное оформление отправлений низкой стоимости и впредь проходило быстро, будет введен упрощенный метод расчета таможенной пошлины — к каждой товарной позиции в отправлении будет применяться фиксированная таможенная пошлина в размере трех евро.

«Позиция» — это один или несколько товаров в отправлении, имеющих одну и ту же тарифную классификацию, описание и происхождение. Это означает, что если в отправлении находятся, например, разные предметы одежды, таможенная пошлина в размере трех евро будет применяться к каждой позиции отдельно. Платье, мужские брюки, детская одежда для младенцев и футболка согласно тарифной классификации являются товарами четырех разных позиций, следовательно, за такое отправление придется заплатить таможенную пошлину в размере 12 евро. Без изменений в порядке применения и далее за все товары в отправлениях необходимо будет платить налог на добавленную стоимость (НДС).

Если интернет-магазин или платформа электронной коммерции, например Temu, AliExpress, Shein, eBay, продает товары в специальном режиме НДС, который дает право взимать налоги уже в момент покупки (режим IOSS), то и НДС, и таможенную пошлину можно будет оплатить при совершении покупки, информирует VID. В таком случае получателям отправлений не придется самостоятельно заниматься таможенными формальностями, поскольку таможенное оформление товаров выполнит доставщик отправления.

В остальных случаях налоги нужно будет уплатить тогда, когда будет проводиться таможенное оформление прибывшего в страну отправления.

Продолжая внедрение изменений в сфере электронной коммерции, ЕС с 1 ноября этого года будет применять ко всем отправлениям из третьих стран сбор за обработку («Union handling fee») — два евро за каждую товарную позицию в отправлении.

Изменения будут касаться покупки товаров в любой третьей стране — Китае, США, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и других странах, не являющихся государствами — членами ЕС.

VID поясняет, что поправки в законодательство ЕС вносятся для содействия честной конкуренции, устраняя ситуацию, при которой продавцы из третьих стран имеют ценовые преимущества по сравнению с предпринимателями ЕС, которые уплачивают налоги в полном объеме.