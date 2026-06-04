theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tv8.md logotv8
4 Июня 2026, 09:28
7 198
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гаврилицэ о 20% НДС на посылки: Мы не можем оставлять дыры, которые вредят местному бизнесу

Правительство стремится сделать систему применения НДС унифицированной, насколько это возможно.

Гаврилица о 20% НДС на посылки: Мы не можем оставлять дыры, которые вредят местному бизнесу.
Гаврилица о 20% НДС на посылки: Мы не можем оставлять дыры, которые вредят местному бизнесу.

Необходимо понимать, что сферы где НДС ниже 20% или отсутствует вовсе — по сути имеют льготы и субсидируются государством. Какие-то субсидии останутся, но в целом курс на выравнивание НДС во всех сферах, включая покупки на международных маркетплейсах, популярные китайские платформы. С таким посланием выступил министр финансов Андриан Гаврилицэ в вышедшей в эфир 3 июня программе "Новая неделя с Анатолием Голя", передает tv8.md

"Необходимо уточнить — это не введение налога, а аннулирование поблажки, льготы. Потому что в стране есть правила, есть обязательный НДС. [Налог на добавленную стоимость - прим.] должен быть одним для всех и на любой импорт. То, что был этот лимит до 150 евро, он не являлся проблемой, пока не пришли к той ситуации с объемом международной онлайн-торговли "e-commerce", — заявил Гаврилица.

По его словам, местные производители и экономические агенты много раз обращались в правительство с вопросами, почему им при импорте товаров с тех же маркетплейсов им приходится платить налоги, когда покупки гражданами напрямую никак не тарифицируется. 

"Это не только у нас, это во всем мире проблема. Евросоюз и соседние страны, все пытаются ее решить. Потому что если оставлять такой импорт... К примеру, если грузовик  с товарами пройдет через границу, не оплачивая налоги, все понимают, что это контрабанда. А если 10 тысяч отдельных пакетов пройдут через таможню, не оплачивая налоги — это уже нормально? Даже если от этого некомфортно и хотелось бы не платить налоги, нужно понимать, что так государство не существует. НДС платится на любой импорт. 

Мы вредим своей экономике, потому что оставляем дыры, которые несправедливы по отношению к местному бизнесу, что создает рабочие места и платит налоги. Мы не можем оставлять, чтобы одни платили, другие не платили. Нужно не жаловаться, а понять, что так справедливо и правильно, и так должно быть в стране, которая честно общается со своими гражданами", — добавил министр. 

Он заверил, что после применения к покупкам на международных маркетплейсах НДС в 20% никакие другие сборы и пошлины внедрять не будут. При этом Гаврилицэ уверен, что это решение не обязательно приведет к подорожанию товаров на 20%, так как у многих продавцов есть "достаточно маржи", чтобы делать большие скидки, и они могут переложить часть снижения цены на расходы НДС. 

Систему готовятся запустить с 1 октября. Сейчас продолжают переговоры с платформами, чтобы продавцы сразу удерживали налог в 20% при покупке, а затем платформа собирала все эти средства и отправляла в бюджет Молдовы. Если с какими-то платформами договориться не получится — в таком случае НДС будет необходимо оплатить на почте при получении посылки.

Источник
tv8.md logotv8
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте