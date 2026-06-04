Гаврилицэ о 20% НДС на посылки: Мы не можем оставлять дыры, которые вредят местному бизнесу

Необходимо понимать, что сферы где НДС ниже 20% или отсутствует вовсе — по сути имеют льготы и субсидируются государством. Какие-то субсидии останутся, но в целом курс на выравнивание НДС во всех сферах, включая покупки на международных маркетплейсах, популярные китайские платформы. С таким посланием выступил министр финансов Андриан Гаврилицэ в вышедшей в эфир 3 июня программе "Новая неделя с Анатолием Голя", передает tv8.md

"Необходимо уточнить — это не введение налога, а аннулирование поблажки, льготы. Потому что в стране есть правила, есть обязательный НДС. [Налог на добавленную стоимость - прим.] должен быть одним для всех и на любой импорт. То, что был этот лимит до 150 евро, он не являлся проблемой, пока не пришли к той ситуации с объемом международной онлайн-торговли "e-commerce", — заявил Гаврилица.

По его словам, местные производители и экономические агенты много раз обращались в правительство с вопросами, почему им при импорте товаров с тех же маркетплейсов им приходится платить налоги, когда покупки гражданами напрямую никак не тарифицируется.

"Это не только у нас, это во всем мире проблема. Евросоюз и соседние страны, все пытаются ее решить. Потому что если оставлять такой импорт... К примеру, если грузовик с товарами пройдет через границу, не оплачивая налоги, все понимают, что это контрабанда. А если 10 тысяч отдельных пакетов пройдут через таможню, не оплачивая налоги — это уже нормально? Даже если от этого некомфортно и хотелось бы не платить налоги, нужно понимать, что так государство не существует. НДС платится на любой импорт.

Мы вредим своей экономике, потому что оставляем дыры, которые несправедливы по отношению к местному бизнесу, что создает рабочие места и платит налоги. Мы не можем оставлять, чтобы одни платили, другие не платили. Нужно не жаловаться, а понять, что так справедливо и правильно, и так должно быть в стране, которая честно общается со своими гражданами", — добавил министр.

Он заверил, что после применения к покупкам на международных маркетплейсах НДС в 20% никакие другие сборы и пошлины внедрять не будут. При этом Гаврилицэ уверен, что это решение не обязательно приведет к подорожанию товаров на 20%, так как у многих продавцов есть "достаточно маржи", чтобы делать большие скидки, и они могут переложить часть снижения цены на расходы НДС.

Систему готовятся запустить с 1 октября. Сейчас продолжают переговоры с платформами, чтобы продавцы сразу удерживали налог в 20% при покупке, а затем платформа собирала все эти средства и отправляла в бюджет Молдовы. Если с какими-то платформами договориться не получится — в таком случае НДС будет необходимо оплатить на почте при получении посылки.