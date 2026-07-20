Шахматистка Юдит Полгар отказалась от предложения стать президентом Венгрии.

Гроссмейстер отклонила предложение премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра стать президентом страны.

Это следует из заявления самой шахматистки на ее венгерском аккаунте в Facebook.

«Я не чувствую в себе сил взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации, поэтому я не могу принять это приглашение», — написала Полгар.

На посту президента шахматистка должна была сменить Тамаша Шуйока, единомышленника предыдущего премьера Виктора Орбана. Тамаш Шуйок завершил свой президентский срок после того, как парламент, две трети которого составляет партия Мадьяра «Тиса», согласовал новые поправки. Они предусматривают досрочное прекращение полномочий действующего президента, мотивировав это решение «серьезным падением общественного доверия» к Шуйоку.

49-летняя Юдит Полгар 26 лет возглавляла мировой женский рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) и стала первой женщиной, вошедшей в десятку сильнейших шахматистов. В 1990-е, в возрасте 15 лет, она стала самым юным на тот момент гроссмейстером. Полгар побеждала 11 чемпионов мира по шахматам, включая Магнуса Карлсона и Анатолия Карпова. В 2014 году Полгар завершила карьеру, а позже стала почетным вице-президентом FIDE.