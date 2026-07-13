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13 Июля 2026, 23:36
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Китайская компания BYD строит завод в Венгрии и усиливает давление на автопром Германии

Китайский автогигант BYD строит в венгерском городе Сегед свой первый европейский автозавод. Производство электромобилей там должно начаться в конце 2026 года, а в Германии компания уже активно расширяет дилерскую сеть.

Компания BYD строит завод в Венгрии и усиливает давление на автопром Германии.
Компания BYD строит завод в Венгрии и усиливает давление на автопром Германии.

Для немецкого автопрома это новый вызов: конкуренция с Китаем теперь приходит не только через импорт, но и через заводы внутри Европы.

Главная тревога — не только в дешевых машинах, но и в самой производственной модели. Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что в китайских промышленных центрах рабочие могут трудиться по 10-12 часов, иметь всего четыре выходных в месяц и получать около 600 евро.

China Labor Watch также сообщала о рисках нарушений прав китайских рабочих на стройке завода BYD в Венгрии: длинных сменах, семидневных рабочих неделях и проблемах с выплатами. BYD такие обвинения отвергает.

Похожий скандал уже был в Бразилии: власти внесли BYD в реестр работодателей, связанных с условиями, похожими на рабский труд, после проверки стройки завода в 2024 году.

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