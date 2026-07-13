Парламент Венгрии проголосовал за отстранение президента от должности.

Парламент Венгрии в понедельник, 13 июля, одобрил поправки к Конституции, предусматривающие досрочное отстранение от должности президента Тамаша Шуйока.

В понедельник вечером парламент Венгрии 139 голосами "за" и 6 "против" принял поправки к Основному закону, которые Петер Мадьяр представил три недели назад, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на telex.hu

Фракции партии "Фидес" Виктора Орбана и Христианско-демократической народной партии бойкотировали понедельничное заседание и голосование, а Гергей Гуяш, глава фракции "Фидес", в знак протеста подал в отставку с должности. Фракция ультраправой партии "Наша родина" во время голосования проголосовала "против".

Если президент Шуйок подпишет поправки, на следующий день после их вступления в силу его полномочия, а также полномочия четырех судей Конституционного суда будут прекращены. Кроме того, конституционные поправки вводят ограничение на депутатский мандат сроком на 12 лет. То есть те, кто был депутатом дольше, не смогут баллотироваться на следующих выборах.

Петер Мадьяр ещё во время предвыборной кампании обещал сместить высших должностных лиц, которых называл "марионетками Орбана", и в своей первой речи на посту премьер-министра также призвал президента Венгрии уйти в отставку. По его мнению, это было необходимо потому, что Шуйок не олицетворяет единство нации, а как марионетка во всём служил правительству Орбана и не выступал публично в защиту важных социальных вопросов.

Шуйок не ушел в отставку до установленного срока 31 мая и перешел в контрнаступление: за последние недели он несколько раз и на многих площадках выражал свои конституционные опасения. Он обратился за помощью в Конституционный суд, а также в консультативный орган Совета Европы – Венецианскую комиссию. Также он протестовал против запланированной поправки в официальных заявлениях и интервью.

Если Шуйок не подпишет конституционные изменения, он сможет наложить на них два вида вето. Первое – политическое, то есть документ возвращается в парламент, который сможет беспрепятственно одобрить его во второй раз, и при таких условиях президент уже обязан поставить подпись. Второе вето – конституционное, то есть решение парламента направляется в Конституционный суд. Впрочем, к такому шагу президент может прибегнуть лишь в том случае, если, по его мнению, процедурные правила внесения изменений в Основной закон вызывают беспокойство.

Если Шуйок все же направит поправки в Конституционный суд, сославшись на нарушение процедурных норм, и если все было сделано по правилам, Конституционный суд, теоретически, должен быстро завершить рассмотрение, и закон снова поступит к Шуйоку на подписание.

Если Шуйок в течение установленного законом срока, то есть в течение пяти дней, не отреагирует на конституционные изменения, Мадяр и его соратники начнут против него процедуру отстранения от должности, аналогичную импичменту американских президентов. Эта процедура предусмотрена Основным законом с 2012 года, но её ещё ни разу не применяли.